Gavi y Pedri ya entrenan con él y podría provocar una venta dolorosa en el Barça

Poco menos de un año atrás, la grave lesión de Marc Bernal rompía el corazón de todos los culés. El pivote que había comenzado a hacer que todo el mundo se olvidara de Sergio Busquets se lesionaba los cruzados y decía adiós a lo que quedaba de temporada. Provocando así una baja que, por el bien del Barça, no se notó gracias a la irrupción de Marc Casadó y el gran regreso de un Frenkie De Jong que ha recuperado su mejor versión. Haciendo que durante un tiempo el culé se olvidara de Marc Bernal, que iba a ser el pivote titular del Barça de la 24/25.

Ahora, con la llegada de esta pretemporada y con Bernal ya listo para entrenar y dar los primeros pasos, en el vestuario están alucinando con la espectacular forma física del canterano. Todos esperaban que Bernal volviera poco a poco y con un rendimiento mucho más discreto. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. El pivote está con una plenitud física inaudita y ya se ha convertido en el principal socio de Gavi y Pedri en los entrenamientos.

Flick no duda de su titular

A pesar de que en estos momentos, Frenkie De Jong es el amo y señor de la posición de pivote, la realidad es que si Bernal es capaz de volver a su mejor nivel, no hay nadie que lo vaya a poder parar. Tiene talento y cualidades físicas para llegar al nivel que quiera, y eso hace que haya tres jugadores para una sola posición. Lo que obliga al Barça a tomar una decisión muy dura y que puede causar una salida dolorosa como pocas.

Y es que, ante esta situación, Marc Casadó se presenta como la pieza más débil. No tiene las cualidades de Bernal ni el talento de De Jong. Se queda en medio de los dos y podría acabar teniendo muy poco protagonismo. Lo que hace pensar que si llega una buena oferta, podría acabar saliendo.

Cabe destacar que la situación financiera del Barça no está para echar cohetes, y una venta de unos 30 o 40 millones podría arreglar muchos problemas en can Barça, donde no están nada cerrados a la posibilidad de vender al canterano.