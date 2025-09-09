Gerard Martín ha quedado fuera de la ecuación para sustituir a Balde: no le da el nivel

A lo largo de todo el verano, uno de los nombres que más veces sonó en el Barça fue el de Gerard Martín. Y en ningún momento fue porque el club se planteara su salida o el jugador estuviera haciendo lo propio, sino por la ya tan habitual polémica de las inscripciones, por la que en el conjunto culé han tenido tantos problemas. Siendo Gerard Martín uno de ellos por el hecho de tener que hacer una ficha del primer equipo al haber cumplido los 23 años, lo que no le permitía estar en el filial ni una temporada más.

La realidad es que el catalán fue un jugador mucho más importante de lo que el club esperaba y deseaba durante la pasada temporada. Fue titular en la semifinal de Champions contra el Inter y en la final de Copa del Rey ante el Real Madrid. Nunca desentonó demasiado. Sin embargo, en el seno del club saben que el nivel de Martín nunca va a ser el suficiente como para ser uno de los mejores del mundo. Es por este motivo que se le buscan alternativas.

La solución está en la cantera

Con la lesión de Balde, el Barça ha tenido que buscar entre sus efectivos al mejor recambio posible para la posición de lateral zurdo. En este sentido, todo apuntaría a Gerard Martín. Sin embargo, la presencia de un potencial talento generacional como lo es Jofre Torrents hace que Hansi Flick comience a plantearse la posibilidad de dejar fuera a Gerard en favor del joven que acaba de llegar del filial. Y es que, si nos ceñimos a talento y potencial, Torrents está por delante sobradamente.

De hecho, desde el propio club aseguran que si la progresión de Jofre Torrents va como se espera, tiene capacidad de sobra para ser mucho mejor que Balde. Tiene el físico para ser de los mejores del mundo y, además, cuenta con esa facilidad para jugar con el balón en los pies que pocos en el mundo tienen. Es un jugador al que en ataque asemejan a Jordi Alba, pero que destaca por tener una gran capacidad para defender bien.

Así pues, Gerard Martín lo va a tener muy complicado para tener un alto nivel de relevancia a lo largo de la presente temporada, ya que el ascenso de Jofre Torrents invita a pensar que va a ser él el elegido por Hansi Flick, en la ausencia de Balde.