Giro radical con un descarte de Hansi Flick, iba a ser regalado y podría ser titular

La pretemporada no solo ha traído buenas noticias para Hansi Flick, el técnico alemán también ha visto que el equipo debe seguir creciendo y trabajando en ciertos aspectos, siendo la defensa uno de los más críticos e importantes. En este sentido, las dudas llegan después de ver cómo Cubarsí e Íñigo Martínez, que partían como teóricos titulares, han sido incapaces de acabar la gira en plenas condiciones. Pues, mientras que el catalán no pudo finalizar el partido ante el Daegu, el vasco no pudo ni jugar por culpa de una serie de molestias físicas. Lo que invita a pensar que no van a estar en plenas facultades para el inicio de liga.

Ante esta situación, Hansi Flick ha comenzado a plantearse la posibilidad de hacer un cambio radical en su primer once inicial del curso. En este sentido, Araujo partiría como titular, de forma casi segura, mientras que su compañero de zaga, si Cubarsí e Íñigo siguen sin estar recuperados, no sería otro que Andreas Christensen. El danés, que, tras tener pie y medio fuera del club, vería cómo la vida le da una nueva oportunidad para demostrar que tiene nivel para jugar en el Barça.

Sentido táctico, velocidad y buen pie

La realidad es que, por cualidades, Christensen lo tiene todo para ser del agrado de Hansi Flick. El danés es un central fino, rápido para ir al corte y anticipar, y con una inteligencia táctica que hace que entienda a la perfección dónde y cómo poner la línea del fuera de juego. Además, en lo que respecta a salida de balón, no tiene nada que envidiar a Íñigo Martínez. Ambos desplazan muy bien el balón y encuentran con facilidad al hombre libre. Una serie de cualidades que no explican las razones por las que se le buscó una salida.

Ahora, que Flick podría tener la necesidad de contar con el danés, en el Barça han frenado en seco la búsqueda de una salida para un Christensen que parece que ha pasado de ser un descarte a tener muchas opciones de ser titular en la primera puesta en escena de la temporada.

Así pues, esta pretemporada ha sido una muy buena oportunidad para que jugadores que estaban muy atrás, como Araujo y Christensen, hayan dado un paso adelante para demostrar al mundo que siguen siendo capaces de jugar a buen nivel en el Barcelona.