Giro radical en el once del Barça, Íñigo Martínez no es el único que dejará el equipo

Este mercado no está siendo especialmente tranquilo en can Barça. Y es que, cuando todo parecía tranquilo, con las incorporaciones ya hechas y el equipo casi cerrado, la salida de Íñigo Martínez ha trastocado todos los planes de un Hansi Flick que ha tenido que reinventar la defensa del Barça por completo. Y es que la salida del vasco podría no ser el único cambio importante en la línea defensiva, donde hay serias dudas sobre el que va a ser el dueño del carril diestro de la defensa culé. Una posición que, a priori, era para Koundé, pero que puede haber cambiado de manos en los últimos días.

En el Gamper ya pudimos ver cómo Eric partía como titular en esa posición de lateral diestro. Una decisión sorprendente y que dejó a Koundé en el banquillo. Algo que no le hizo ninguna gracia al francés, que si a algo no está acostumbrado es a ser suplente de nadie. Sin embargo, este año a Koundé le podría tocar ser suplente mucho más de lo que le gustaría. Y es que el subidón de Eric García es de los importantes y de los que deberían preocupar al lateral francés.

Una venta podría acabar con todo

Si bien es cierto que en el club no hay nadie que tenga la más mínima intención de vender a Koundé, al que siguen considerando un jugador clave, la realidad es que no le cierran las puertas a un cambio en la titularidad del lateral diestro. Pues, mientras que Koundé es un jugador espectacular físicamente, carece del entendimiento del juego de un Eric que nunca se equivoca a la hora de tomar decisiones, conoce sus límites y siempre está concentrado. Algo que le cuesta más a un Koundé que ahora podría partir como suplente.

Todo esto llevó al galo a ser protagonista, para mal, en el Gamper; sus malas caras se hicieron virales y se comenzaron a levantar sospechas sobre sus razones. Y es que a Koundé no le hace ninguna ilusión tener que ser el suplente de nadie.

Así pues, si el francés no es capaz de adaptarse a su nueva realidad, en el Barcelona no estarían del todo cerrados a una posible venta de Jules Koundé, por el que podrían sacar muchos millones de euros.