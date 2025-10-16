Grave error de Hansi Flick que obliga a Deco a actuar, lo dejaron salir y sería de los mejores del Barça

Uno de los nombres que más destacó durante el pasado verano en el mercado del Barça fue el de Jan Virgili. El extremo de Vilassar siempre ha sido uno de los jugadores más prometedores de la cantera culé. Su desborde, calidad y facilidad para tomar buenas decisiones en los metros finales hacían de Jan un futbolista más que capaz de cumplir con creces las exigencias de un atacante del FC Barcelona. Sin embargo, Hansi Flick nunca apostó por él, no se lo llevó a la gira de pretemporada y el futbolista optó por cambiar Barcelona por Mallorca.

En este sentido, la salida de Virgili vino precedida del fichaje de Roony Bardghji, que llegaba para ocupar exactamente su rol en el primer equipo del Barça. Se trata de un joven con un futuro brillante por delante y que juega en la banda derecha, donde es el suplente de Lamine Yamal. Exactamente la misma situación que Jan Virgili tenía en mente al comenzar el verano. Sin embargo, Flick no confió en él y lo dejó salir sin ningún tipo de miedo a equivocarse.

Roony no cumple y Jan ilusiona en Mallorca

Si bien es cierto que no está siendo un gran año para el Mallorca, la realidad es que los momentos en los que Virgili ha podido jugar ha demostrado tener nivel para competir en Primera División. No es un crack mundial ni se parece a Lamine Yamal, pero sí deja entrever un potencial latente que genera más ilusión que un Roony Bardghji que ni se acerca al impacto que produce Virgili, y eso que uno lucha por no descender y el otro por ganar LaLiga.

De este modo, Hansi Flick ya comienza a entender que cometió un grave error al dejar salir a Jan Virgili y quedarse con un Roony que no cumple con lo que se esperaba de él. Esto obliga a Deco a actuar con celeridad y subsanar el error del alemán, buscando una salida para Bardghji y tanteando el regreso de Jan Virgili para el próximo verano.

Así pues, en can Barça siguen cometiendo esos viejos errores de no priorizar La Masía sobre los fichajes del mercado exterior, donde una vez más se ha demostrado que las cosas no salen tan bien como cuando se confía en los de casa.