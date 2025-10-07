Ha rechazado una oferta millonaria del PSG por seguir en el Barça: Flick le promete más minutos

El PSG vuelve a mirar hacia La Masia. Tras lo ocurrido con Xavi Simons, el club de Nasser Al-Khelaïfi ha intentado repetir la jugada con una de las joyas más prometedoras del FC Barcelona: Dro. El conjunto parisino le ofrecía un contrato millonario, con cifras imposibles de igualar por el Barça, y la oportunidad de dar el salto a un equipo plagado de estrellas. Sin embargo, el joven canterano ha tomado una decisión que emociona al barcelonismo: rechazar al PSG para seguir su sueño en el Barça.

La propuesta del PSG era tentadora. Un sueldo astronómico, facilidades para su adaptación y la presencia de Luis Enrique, un entrenador que conoce perfectamente la cantera azulgrana. Pero Dro ha priorizado su corazón por encima del dinero. Su sueño es triunfar en el Camp Nou y convertirse en una referencia en el centro del campo culé.

Flick le promete protagonismo y un papel clave en el futuro del Barça

Y es que Hansi Flick le ha transmitido un mensaje claro: va a tener minutos y un papel cada vez más importante en el equipo. El técnico alemán cree firmemente en su talento y considera que puede crecer hasta convertirse en una de las piezas más determinantes del proyecto. El jugador, por su parte, está convencido de que puede competir con Olmo y Fermín López por un puesto en la mediapunta. La confianza de Flick ha sido decisiva. El joven se siente valorado, querido y parte del futuro inmediato del club. En los entrenamientos, su progresión no pasa desapercibida y desde el cuerpo técnico destacan su madurez, visión de juego y personalidad.

Y es que el talento de Dro es tan prometedor que muchos en La Masia lo comparan con Lamine Yamal o Pedri en cuanto a potencial. Sabe que el camino no será fácil, pero también que vestir la camiseta del Barça y triunfar con ella vale más que cualquier contrato millonario.

Así pues, el Barça celebra la fidelidad de su nueva perla. En tiempos donde el dinero manda, Dro ha elegido el corazón, la cantera y el sueño de convertirse en leyenda azulgrana.