Ha sido de lo mejor del Barça y ni por 40 + 15 sale del equipo

El Newcastle United lo intentó con fuerza, pero el FC Barcelona ha sido tajante: Ferran Torres no está en venta. El conjunto inglés puso sobre la mesa una oferta que alcanzaba los 40 millones fijos más 15 en variables, una cifra muy tentadora para la delicada situación económica azulgrana. Sin embargo, desde la dirección deportiva, encabezada por Deco, se considera que el valenciano es uno de los pilares del equipo y su salida está totalmente descartada.

Ferran, uno de los más destacados del curso

Y es que Ferran Torres ha sido de lo mejor del Barça en lo que va de temporada. Su trabajo, su intensidad y su acierto de cara al gol han convencido plenamente a Hansi Flick, que lo considera un jugador esencial en su esquema. El atacante ha recuperado la confianza y la regularidad que tanto necesitaba, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro y fuera del campo. Y es que ahora no solo es un gran compañero, sino que marca más goles que nunca.

De este modo, el Barça no quiere ni oír hablar de su venta. Ni por 40, ni por 55 millones. Deco entiende que desprenderse de un futbolista que está rindiendo a tan alto nivel sería un error estratégico en un momento en el que el equipo necesita estabilidad y continuidad. Además, el propio jugador ha dejado claro que su intención es triunfar en el club y consolidarse como titular.

Un jugador clave ante la caída de Lewandowski

La realidad es que el rendimiento de Robert Lewandowski preocupa. El polaco, cada vez más mermado físicamente, no está ofreciendo la eficacia de otras temporadas, y ahí Ferran Torres ha dado un paso al frente. Su movilidad, su capacidad de sacrificio y su olfato goleador lo han convertido en un recurso imprescindible para Flick.

Y es que en el vestuario todos coinciden: Ferran representa el espíritu competitivo que el Barça necesita para recuperar su mejor versión. Así pues, el mensaje desde el club es rotundo: no hay negociación posible. Ferran Torres es intocable y seguirá siendo una de las grandes apuestas del nuevo proyecto azulgrana.