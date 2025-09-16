Haaland será el fichaje estrella del Barça en 2026, Laporta lo tiene apalabrado

En can Barça saben muy bien que fichar al siguiente delantero es un tema crucial de cara al siguiente mercado de verano de 2026. El conjunto blaugrana debe apuntar muy bien en el que debe ser el relevo de Robert Lewandowski, que ya ha comunicado al club que no se plantea ampliar su paso por el Barça. Considera que, a su edad, ya no va a poder aportar mucho más y que seguir en el club ensuciaría su imagen y no le haría ningún bien a las dos partes. Es por este motivo que, con el adiós del nueve polaco, en can Barça van a tener que comenzar a buscar un relevo de plenas garantías, y eso pasa por pagar mucho dinero.

Laporta y la dirección deportiva tienen claro que el próximo verano habrá que hacer un desembolso cercano a los 100 millones de euros. No hay otra opción si lo que quieren es incorporar a un delantero de garantías. No hay otro Lewandowski en el mercado ni lo va a haber por 50 millones. Es por esto que, puestos a pagar dinero, los culés quieren ir a por un crack mundial, como lo es Erling Haaland, que genera consenso en todos los niveles.

Laporta tiene apalabrado el fichaje de Haaland

En este sentido, a expensas de lo que pueda decir y hacer el Manchester City, Joan Laporta ya tiene apalabrada la llegada de Erling Haaland. El noruego nunca ha ocultado su deseo de fichar por el Barcelona y ahora considera que es el mejor momento para cambiar de aires y comenzar una nueva etapa al lado de Lamine Yamal y de Raphinha, formando una delantera temible a nivel mundial.

Rafaela Pimienta se lo ofrece al Barça

La representante de Haaland es una gran amiga de Joan Laporta, mantienen una excelente relación desde hace años y ya llegó a decir que, si el presidente culé le pedía algo, difícilmente le iba a poder decir que no. Unas palabras que evidencian la predisposición del jugador y de su entorno para vestir la camiseta del Barcelona. Una excelente noticia para los culés.

Así pues, de cara a 2026 todo apunta a que el fichaje va a ser Erling Haaland. En el club no lo dan por hecho porque el City podría ponerse demasiado duro. Sin embargo, hay confianza en poder cerrar la operación con cierta facilidad.