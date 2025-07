Hansi Flick acertó de lleno con una de las apuestas de Xavi, está apartado de su nuevo equipo

La última temporada de Xavi en el Barça estuvo marcada por la presencia de dos jugadores especialmente polémicos. Se trata de João Félix y de João Cancelo. Los cracks lusos llegaron al Camp Nou con la misión de redimirse de sus malas temporadas anteriores. Sin embargo, la realidad es que el rendimiento de ambos dejó bastante que desear y, con la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barcelona, se dictaminó que ninguno de los dos debía volver al club. Una decisión que no acabó de gustar a Joan Laporta, que siempre ha sido un enamorado del talento de João Félix.

De no ser por la contundencia de Flick, el ex del Atlético de Madrid hubiera vuelto al Barça en calidad de traspaso. Sin embargo, parece que gracias al técnico alemán, los culés esquivaron una buena bala. Y es que en la siguiente temporada, el Chelsea tardó seis meses en descartarlo y enviarlo cedido al Milán, donde también con medio año tuvieron más que suficiente como para entender que no era una opción interesante para ellos, negándose a su compra y devolviéndolo al Chelsea, donde no saben qué hacer con João Félix.

Hansi Flick no quiere jugadores que no trabajen

En este mismo sentido, el gran problema que siempre ha tenido João ha sido su incapacidad para trabajar para el equipo. Nunca le ha gustado presionar ni esforzarse demasiado en tareas defensivas. De hecho, ni cuando ha necesitado reivindicarse ha sido capaz de correr hacia atrás. Un problema que Hansi Flick se niega a aceptar en ninguno de sus jugadores, por lo que la decisión siempre fue muy clara. João no tenía un hueco en el Barça, ni como jugador de banquillo ni como apuesta de club. Era un no muy claro.

De este modo, parece evidente que Flick acertó de lleno al negarse a incorporar a João Félix en su equipo. El luso habría sido un problema para la convivencia y habría hecho imposible que los culés desplegaran el juego frenético al que han acostumbrado a la afición en esta temporada 24/25.

Así pues, hay que reconocerle un nuevo mérito a Hansi Flick: el de dejar atrás la herencia de Xavi para esquivar balas como la de João Félix, que podrían haber destrozado el plan de juego de Flick y la convivencia en el vestuario del Barça.