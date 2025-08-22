Hansi Flick advierte a Koundé, sus indisciplinas le van a costar la titularidad.

No ha sido la mejor pretemporada para Jules Koundé. El lateral francés del Barça ha visto cómo, después de una temporada en la que fue absolutamente imprescindible para su entrenador, puede acabar perdiendo el puesto en favor de Eric García. El galo es consciente de que si está en plenas facultades no hay nadie en la plantilla que pueda llegar a hacerle sombra ni a quitarle el puesto por puro rendimiento. Sin embargo, para Hansi Flick hay aspectos que son mucho más importantes que el desempeño sobre el terreno de juego. Y si hay algo fundamental para el alemán, eso es la disciplina y la plena dedicación al equipo.

Es ese aspecto, el de la disciplina, el que más caro le está saliendo a Jules Koundé. El francés ya es reincidente en esto de llegar tarde a los entrenamientos. Nunca se ha llegado a ausentar en ninguno. Sin embargo, le cuesta ser puntual a las horas que Flick convoca a la plantilla para ejercitarse. Y es justamente esta impuntualidad lo que hace que el técnico alemán se niegue a contar de forma regular con Koundé, al que tiene castigado en este comienzo de temporada.

Hansi Flick le da la titularidad a Eric García

Por lo contrario, Eric García sí que se ha ganado el derecho a ser el titular en la posición de lateral derecho. El catalán se ha ganado por méritos propios el puesto. Nunca ha sido impuntual, siempre se entrena dándolo todo y cumple con todo lo que pide Hansi Flick. Una diferencia más que sustancial respecto de Jules Koundé, que es incapaz de mantener una disciplina constante a lo largo del año.

Además, cabe destacar que la diferencia de nivel entre Koundé y Eric se ha estrechado sensiblemente. El catalán ha mejorado sustancialmente su nivel y ha comenzado a rendir de una forma que nadie se esperaba en el Barcelona. Lo que ha hecho que en cuestión de medio año pase de ser un descarte al dueño de la posición de lateral diestro, pasando por delante de un Koundé que, hasta que no arregle el problema de la puntualidad, no recuperará el puesto.

Así pues, Hansi Flick le ha dejado muy claro a Jules Koundé que, hasta nuevo aviso, no va a volver a ser titular. En estos momentos Eric García es el dueño del carril diestro y, si no se gana el puesto con disciplina, se quedará sin hueco.