Hansi Flick amenaza al vestuario por culpa de Luis de la Fuente: el siguiente no vuelve a jugar

En el seno del Barça comienzan a estar cansados de que los jugadores vuelvan agotados o lesionados tras sus compromisos con las selecciones nacionales. Hansi Flick ha tenido que ver cómo en los últimos parones varios de sus futbolistas regresaban tocados físicamente, algo que le ha generado un profundo malestar. El técnico alemán considera que, en muchas federaciones, no se está cuidando la salud de los jugadores y se arriesga sin pensar en las posibles consecuencias.

Ante esta situación, y después de haber cargado duramente contra Luis de la Fuente por no haber tomado las precauciones necesarias con Lamine Yamal, Flick también cree que sus propios jugadores deben asumir su parte de responsabilidad. El alemán entiende que un futbolista debe saber decir “basta” cuando su cuerpo no da para más, y que forzar para jugar con la selección es una falta de profesionalidad tan grave como no cuidar su descanso.

Nueva norma en el vestuario del Barça

A raíz del conflicto con Luis de la Fuente, Lamine Yamal y la Selección Española, Hansi Flick ha tomado una decisión drástica. Según fuentes cercanas al vestuario, el técnico ha impuesto una norma interna que no admite discusión: ningún jugador del Barça podrá forzar para disputar minutos con su selección si no está en plenas condiciones físicas. Si lo hace, y como consecuencia se lesiona o agrava su estado, se enfrentará a un castigo ejemplar.

La advertencia de Flick es clara: “El que fuerce con su selección y vuelva lesionado, no jugará durante varios partidos”. Para el entrenador, se acabó eso de priorizar los compromisos internacionales sobre el club que paga el sueldo y garantiza la proyección profesional de los futbolistas.

Así pues, por culpa del enganchón con Luis de la Fuente, Hansi Flick ha decidido endurecer su postura. A partir de ahora, cualquier jugador del Barça que ponga a su selección por delante del equipo será considerado indisciplinado, y las consecuencias serán inmediatas. Una decisión firme que deja claro que el técnico alemán no piensa volver a tolerar más imprudencias de parte de sus futbolistas.