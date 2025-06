Hansi Flick cambia de opinión y pide a Deco que eche atrás el fichaje Nico Williams

A lo largo de los últimos días el fichaje de Nico Williams ha pasado de ser una completa fantasía a convertirse en una realidad cada vez más probable. Si Javier Tebas lo permite con su fair-play, todo apunta a que Joan Laporta dará el visto bueno a Deco para iniciar el fichaje del extremo del Athletic Club de Bilbao. Sin embargo, puede ser que esta operación tenga un elemento que la bloquee y evite de forma fulminante la llegada de Nico Williams al Barça. Se trata de Hansi Flick, que ha vislumbrado muchos más problemas que beneficios con la llegada del gran amigo de Lamine.

En esta misma línea, el técnico alemán no es especialmente fan de que haya relaciones interpersonales demasiado fuertes dentro del vestuario. En este sentido, si el bloque se ha convertido en una familia, ha sido porque no ha habido grupitos. No se han formado clanes como sí que pasó en su momento con los franceses o los amigos de Messi. Algo que podría reeditarse con la llegada de Nico, que se uniría al grupo de amigos de Lamine.

La estabilidad del vestuario será clave

Es por este motivo que Hansi Flick le habría pedido a Deco que frenara, de forma momentánea la operación para traer a Barcelona a un Nico Williams que, si bien nadie duda de que es un jugador top, sí que hay alguna que otra duda en cuanto a su encaje en un vestuario en el que hay tanto equilibrio que cualquier cambio puede provocar que esa familia deje de ir a al unísono para que cada uno haga la guerra por su cuenta.

Luis Díaz encaja mejor en la idea de Hansi Flick

Por otro lado, cabe destacar que si hay un jugador que parece hecho a medida para lo que quiere hacer Flick en el Barça, ese es Luis Díaz. El colombiano responde a un perfil mucho más trabajador y con más gol que un Nico Williams al que ya le cuesta saltar a la presión y que no destaca por ser un currante. Además, mientras que Luis puede jugar como nueve, Nico solo puede ejercer de extremo izquierdo.

Así pues, a última hora, Hansi Flick le habría pedido algo de tiempo a Deco, para replantear una operación que amenaza con poner en peligro la estabilidad del vestuario del Barça.