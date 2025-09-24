Hansi Flick celebró que Lamine Yamal no fuera Balón de Oro

A pesar de que la jornada del lunes se vivió con cierta decepción en can Barça por el hecho de no haber podido celebrar la victoria de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro, hubo una persona en el entorno del Barça que sí que acabó celebrando el hecho de que el joven talento culé no se alzara como el mejor jugador del planeta, una sensación que, evidentemente, no comparte el jugador, pero que Flick espera que, a la postre, acabe siendo mejor para el futuro de la precoz estrella del Barça, que pudo haber ganado el máximo reconocimiento individual en su primer gran año en el fútbol profesional.

En este sentido, tal y como apuntan desde Barcelona, Hansi Flick y Lamine mantuvieron una reunión durante la jornada del martes, durante la tarde, para acabar de aclarar todo lo sucedido en la gala de París y para calmar a un futbolista que salió del teatro de París muy decepcionado y dolido, ya que se veía ganador desde hacía meses. Algo que Flick siempre trató de quitarle de la cabeza por el bien de su salud mental y tranquilidad.

Hansi Flick cree que no ganar era lo mejor

Tal y como hemos podido saber, Flick está convencido de que Lamine no va a ser como Vinicius. El alemán está convencido de que esto va a ser fuego para Lamine y que aprovechará esta decepción para ser todavía más fuerte y así ir con todo a por el siguiente. De hecho, para Flick, que Lamine ganara podía llegar a ser perjudicial y matar el ansia competitiva del joven, que ya lo habría logrado casi todo con 18 años.

Lamine acabó hundido el lunes y el hecho de no poder estar sobre el terreno de juego por haber forzado con la Selección todavía lo empeora todo un poco más. El culé necesita volver para jugar su mejor fútbol y demostrar al mundo que se equivocaron al no darle el premio al mejor del planeta.

Así pues, mientras que en el Barça la victoria de Dembélé cayó como una losa, para Flick no podía haber una mejor noticia que el hecho de saber que va a tener al Lamine más motivado, una sensación que solo él tiene en can Barça.