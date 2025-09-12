Hansi Flick comienza a tener serias dudas sobre Robert Lewandowski

A simple vista, Lewandowski parece que está en plena forma. El polaco sigue manteniendo una línea corporal absolutamente espectacular, que explica, en gran medida, que con 36 años fuera capaz de hacer una temporada como la pasada, en la que superó los 40 goles. Una cifra que muchos jugadores ni sueñan con alcanzar en los mejores años de su carrera. En este sentido, el polaco sabe que ese olfato nunca lo va a perder. Sin embargo, lo que sí genera más dudas es la capacidad de Lewandowski para repetir esfuerzos y para no convertirse en un lastre para el equipo a la hora de presionar y bajar a defender con cierta regularidad.

En este sentido, la presencia de Ferran Torres en el once del Barça hace que el equipo sea mucho más compacto y efectivo a la hora de lanzar la presión sobre la defensa rival. El de Foios nunca ha negociado ni negociará un solo esfuerzo. Sabe que no tiene ese talento natural de Lewandowski, pero también es consciente de que, con trabajo y predisposición para hacer todo lo que le pide el entrenador, puede ser titular y marcar muchos más goles de los que la mayoría espera de él.

Flick no acaba de confiar en Lewandowski

Ante esta disyuntiva, Hansi Flick no tiene del todo claro lo que va a hacer de cara al partido ante el Valencia. El alemán sabe que el equipo no se puede permitir un nuevo tropiezo y ha analizado junto al cuerpo técnico si lo mejor es volver a poner de inicio a Ferran para que el equipo salga mucho más conectado y se pueda presionar con todo al Valencia. Un aspecto que es fundamental contra los de Corberán.

De este modo, mientras que nadie duda de la capacidad del polaco para meter goles —sería una osadía hacerlo—, sí que hay ciertas reservas a la hora de valorar si Lewandowski puede ser un problema a la hora de lanzar la presión sobre los rivales, ya que no está en condiciones de hacer esfuerzos de forma constante.

Así pues, todavía no está claro que Lewandowski vaya a ser titular en muchos partidos de la temporada, especialmente en aquellos donde la presión será clave. En cambio, contra rivales muy cerrados, como puede ser el Getafe, el polaco sí que puede ser ideal para desatascar el encuentro y abrir la lata.