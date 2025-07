Hansi Flick comunica a Deco que habrá un problema si los dos se presentan al primer entreno del Barça

Llega el mes de julio y también lo hace el final de las vacaciones de los jugadores del Barça, que están comenzando a apurar sus días libres antes de que llegue el 13 de julio, momento en el que la plantilla culé se reunirá con Hansi Flick para dar el pistoletazo de salida a la pretemporada del club. Un día que servirá para que el técnico alemán comience a trabajar con los jugadores y marque el plan a seguir para esta temporada. Sin embargo, para ese día, Flick quiere tener cerrados dos frentes que, ahora mismo, están demasiado abiertos.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, Hansi Flick no está completamente satisfecho con la labor de Deco. Pues, mientras que en materia de fichajes no hay queja alguna, sí la hay en lo que a salidas se refiere. Y es que el entrenador germano no quiere tener una plantilla llena de jugadores con los que no cuenta. Por ello, ya ha hecho saber a Deco que, si Oriol Romeu y Ter Stegen siguen en plantilla el día 13, va a haber un problema importante.

Flick solamente quiere a los jugadores más comprometidos

La realidad es que tanto Oriol Romeu como Ter Stegen ya saben que Flick no tiene la más mínima intención de contar con ellos durante el próximo curso. En este caso, mientras que con Oriol Romeu el tema está relacionado puramente con su falta de nivel para estar en el Barcelona, el caso de Ter Stegen es muy diferente, ya que el entrenador está realmente enfadado con la pésima actitud mostrada por parte del portero durante la recta final de la pasada temporada, donde su comportamiento fue tóxico.

De este modo, Deco ya sabe que debe apretar el acelerador en cuanto a las salidas. Un apartado que ya ha comenzado con las marchas de Ansu Fati y Sergi Domínguez, pero que debe continuar con un par más de ventas. Concretamente, las de Oriol Romeu y Ter Stegen, que saben que van a tener problemas si el día 13 siguen con contrato en el Barça.

Así pues, Hansi Flick ha sido muy claro con Deco. En su mente no pasa la posibilidad de tener en plantilla a jugadores con los que no cuenta para nada. De modo que ha pedido que, antes de trabajar en fichajes, se pongan manos a la obra con las salidas de Ter Stegen y Oriol Romeu.