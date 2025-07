Hansi Flick deja a Dani Olmo fuera del once del Barça

Comienza la pretemporada en can Barça y con ello lo hacen las ilusiones para una nueva temporada llena de éxitos y con un juego colectivo tan bueno o mejor que el que el equipo mostró durante la 24/25, donde Hansi Flick fue capaz de vertebrar un Barça valiente y divertido como hacía muchos años que no se veía en la Ciudad Condal. Sin embargo, la exigencia de esta temporada obliga al técnico alemán a comenzar a tomar decisiones muy duras. Flick no quiere medias tintas y necesita a jugadores con los que poder confiar a largo plazo y sin miedo a que decepcionen o que lo puedan dejar tirado a mitad del camino. Es por esto que hay dudas sobre Dani Olmo.

En este sentido, Hansi Flick ha llegado a la conclusión de que, al menos por ahora, Dani Olmo no puede ser un titular indiscutible en el once del Barça. De hecho, tal y como hemos podido saber, el alemán ve al mediapunta de Terrassa como un suplente de lujo y un gran complemento, pero no en esa pieza capaz de jugar los 90 minutos de forma habitual, de hecho, esto sería algo muy poco habitual.

Fermín se gana la titularidad

A expensas de lo que pueda llegar a pasar durante esta pretemporada, el plan de Hansi Flick es claro. El dueño de la mediapunta no va a ser otro que Fermín López. El canterano es un futbolista que ha enamorado al técnico alemán y que cuenta con toda su confianza. Presiona bien, le sobra la calidad y es capaz de aportar muchos goles. Más que un Dani Olmo cuyo perfil es más estático, de menos trabajo y de mayor talento, eso sí. Sin embargo, el factor clave para Flick no es otro que el de las lesiones.

A lo largo de la pasada temporada, Olmo demostró no ser un jugador fiable en lo físico, fue incapaz de mantenerse sano durante varios tramos de la campaña y eso ha acabado penalizando al jugador, que ha perdido la confianza de su entrenador, que ahora prefiere a Fermín.

Así pues, Dani Olmo comienza la pretemporada cuesta arriba, por culpa de la falta de confianza de Hansi Flick a la hora de verlo como una opción fiable a largo plazo, en especial, por un tema físico, no por su fútbol, del que nadie duda.