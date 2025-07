Hansi Flick descarta su regreso al Barça por su falta de disciplina

No han sido pocos los nombres que han sonado para reforzar el ataque del Barça en este mercado de fichajes. El conjunto blaugrana, a pesar de tener casi cerrada la llegada de Marcus Rashford, sigue tanteando la posibilidad de incorporar a un talento más para la línea ofensiva blaugrana. Entre dichos nombres, destacaba el de Xavi Simons, uno de los que más podría llegar a ilusionar a la afición. Sin embargo, no parece que fuera uno de los favoritos de Hansi Flick, que no contempla al neerlandés como una alternativa factible debido al miedo a que su personalidad pueda llegar a ser un problema para el vestuario.

De hecho, tal y como hemos podido saber, Hansi Flick ya ha descartado el regreso de Xavi Simons al Barça. A pesar de que la prioridad es incorporar a un atacante de talento y garantías, no está dispuesto a aceptar un perfil tan mediático como lo puede ser el de Simons, al que le gustan demasiado las redes sociales y todo lo que tenga que ver con lo extradeportivo. Algo de lo que Hansi Flick ya se ha hartado con Lamine Yamal.

Xavi Simons no fichará por el Barça este verano

De este modo, parece que las cosas están muy claras en las oficinas del Camp Nou. Si hay un jugador que vaya a venir, más allá de Rashford, ese no va a ser Xavi Simons. El neerlandés quiere salir del Leipzig y todo apunta a que lo va a hacer de la mano del Chelsea o del Arsenal, los cuales sí que están abiertos a incorporar un perfil como el del neerlandés. Algo que no pasa con el Barça, donde no acaban de estar convencidos de que Simons vaya a ser un perfecto profesional.

Además, el perfil del futbolista no encaja del todo con lo que busca Flick de un jugador de banda. Simons es un jugador al que no le gusta ir al espacio ni buscar la espalda de los rivales. Prefiere jugar con el balón pegado al pie y ser él el encargado de habilitar a sus compañeros, no al revés.

Así pues, entre las dudas sobre la disciplina y sobre el encaje de su estilo de juego en el Barça de Hansi Flick, en la ciudad condal ya han llegado a la conclusión de que no van a repescar a Xavi Simons para la próxima temporada.