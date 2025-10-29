Hansi Flick detecta un problema muy grave en el Barça: “Ya no son los de antes”

El FC Barcelona atraviesa un momento delicado, y Hansi Flick lo sabe mejor que nadie. El técnico alemán ha detectado un problema estructural que empieza a preocupar seriamente en el vestuario: varios jugadores clave han perdido el nivel que mostraron la pasada temporada. Según fuentes del club, Flick considera que el equipo “ya no es el de antes”, y que la defensa, en especial, está viviendo una caída de rendimiento alarmante.

Koundé, irreconocible para Flick

El caso más preocupante es el de Jules Koundé. El francés parece un futbolista completamente diferente al del año pasado, cuando se convirtió en un crack imprescindible para Flick y en uno de los pilares de la zaga azulgrana. Fue el jugador que más minutos disputó y firmó una temporada memorable, pero en estos meses nada parece funcionar. El técnico no entiende qué ha pasado y empieza a dudar de su capacidad para recuperar la mejor versión, ya que desde el comienzo de temporadas, los brotes verdes son prácticamente inexistentes.

A esta situación se suma la irregularidad de Pau Cubarsí, otro de los nombres que más preocupan en los despachos del Camp Nou. El joven central, que maravilló a todos el curso pasado, no está ofreciendo la misma seguridad ni la misma madurez. Flick ve cómo el bloque defensivo se descompone y reconoce que ya no sabe qué hacer para enderezar el rumbo del equipo.

Eric García, la inesperada excepción

Paradójicamente, el único defensa que está cumpliendo con las expectativas es Eric García, un futbolista que partía con poco protagonismo y que, sin embargo, se ha ganado la confianza del técnico gracias a su constancia y compromiso. Su rendimiento ha sido una sorpresa total, y Flick lo considera ahora mismo el jugador más fiable en la línea defensiva.

La realidad es que el entrenador alemán está profundamente preocupado. El Barça ha perdido solidez, concentración y liderazgo en su zaga, y eso ha lastrado el rendimiento colectivo. Así pues, Flick tiene claro que debe reaccionar cuanto antes: si no logra recuperar la mejor versión de Koundé y Cubarsí, el proyecto azulgrana podría entrar en una fase de inestabilidad muy peligrosa.