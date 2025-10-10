Hansi Flick está muy decepcionado con él, lo hizo titular y ahora pide salir del Barça

El FC Barcelona se enfrenta a la posibilidad de perder a otra de sus prometedoras joyas de la Masia. Hablamos de Marc Casadó, que tras un inicio ilusionante, ha visto cómo sus oportunidades de ser titular de forma habitual en el mediocampo blaugrana se han estancado. Por este motivo, el joven centrocampista ya ha comenzado a comunicar a su entorno que se plantea un cambio de aires, buscando encontrar un futuro estable en otro equipo de Europa donde pueda ser un jugador principal.

La situación es dolorosa, sobre todo para Hansi Flick. El técnico alemán se lo ha tomado muy mal, ya que fue él quien confió ciegamente en Casadó, convirtiéndolo en titular en varios partidos importantes y haciéndolo explotar en su primer año completo al frente del Barça. Flick confiaba en que el canterano sería una pieza clave en su rotación, pero el jugador, al ver que ahora no juega tanto, ha comenzado a dudar. Esta elección es vista por el entrenador como una decepción ante la falta de paciencia y compromiso con el proyecto.

El Atlético de Madrid y Simeone esperan su momento

Lo peor para el FC Barcelona es que el destino que más seduce a Marc Casadó es el Atlético de Madrid, lo que lo convertiría en un rival directo para los culés en la lucha por LaLiga. El centrocampista gusta mucho a Diego Simeone, quien ve en su garra, su capacidad de recuperación y su disciplina táctica el perfil ideal para su mediocampo. El Cholo necesita jugadores que se sacrifiquen y Casadó es un experto en esa faceta del juego.

La directiva colchonera ya está atenta y si el jugador fuerza su salida, el Atlético pondrá sobre la mesa una buena oferta que satisfaga las necesidades financieras del Barça. Aunque Flick intentará convencer a Casadó de que se quede, el centrocampista está determinado a buscar su crecimiento. El Barça no puede retener a la fuerza a un jugador que ha perdido la fe en ser importante, y la venta a un rival directo sería un golpe de autoridad de Simeone en el mercado. El Atlético ve la oportunidad perfecta para pescar en el río revuelto de la Masia.

Así pues, Marc Casadó está decidido a explorar una salida del FC Barcelona por falta de minutos, provocando una gran decepción en Hansi Flick y abriendo la puerta a una negociación con el Atlético de Madrid.