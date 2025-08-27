Hansi Flick está muy preocupado por el entorno de Lamine Yamal: “sabe que va a acabar como Neymar”

La vida de Lamine Yamal ha cambiado de forma radical en los últimos meses. El futbolista formado en la Masía se ha convertido en un fenómeno de masas. Atrae miles de cámaras con cada paso que da y es una estrella a nivel mundial. Y no solo por lo que hace dentro del terreno de juego. De hecho, en estos últimos tiempos eso ha sido lo de menos para el español, que es más noticia por lo que hace fuera del césped que por sus regates, goles y asistencias. Una situación que no le hace ninguna gracia a Hansi Flick, que comienza a dudar de la profesionalidad de Lamine.

En el club nadie duda de que con Lamine van a tener que ser especialmente pacientes. Es un joven de 18 años y tiene que equivocarse, eso forma parte del trayecto y mientras pueda agachar la cabeza, asumir el error y seguir adelante y mejorar, no va a haber problemas. Sin embargo, la sensación de Flick es que el entorno de Lamine lo está llevando por un camino muy diferente y sumamente peligroso y teme que “acabe como Neymar”, así se lo ha confirmado a su entorno.

La foto con Nicki Nicole es el comienzo de todo

Lo que era un secreto a voces se ha convertido en algo oficial. Lamine Yamal y Nicki Nicole, la famosa cantante argentina, ya son pareja de forma oficial. Y el hecho de que esté con una chica no es el problema, nadie se ha metido en eso. Sin embargo, el problema está en lo distraído que Lamine pueda llegar a estar. Si él ya es un perfil especialmente mediático, formar pareja con una artista lo multiplica todo, algo que puede llevar a Lamine por el mal camino.

Por su parte, Hansi Flick sabe muy bien que su labor es fundamental. No le puede pasar ni una a Lamine. Si llega tarde, va al banquillo; si rinde mal, lo va a cambiar; y si se mete en problemas, va a salir en público para pedir disculpas él mismo. Debe aprender y hacerse responsable de todo. No va a permitir que sea un nuevo Neymar.

Así pues, el cada vez más amplio y complicado entorno de Lamine Yamal se ha convertido en un serio motivo de preocupación para el Barcelona y Hansi Flick.