Hansi Flick está muy preocupado por la vida que lleva Lamine Yamal fuera del Barça

El Barça no va a poder disponer de Lamine Yamal en su complicado estreno en Liga de Campeones. El conjunto blaugrana va a tener que enfrentarse al Newcastle sin su mejor jugador sobre el terreno de juego. Un problema muy grave que viene derivado de la decisión, tanto del jugador como de la Selección Española, de optar por infiltrarse y ponerse a jugar en los partidos de clasificación para el Mundial, los cuales fueron dos meros trámites para La Roja, pero en los que Lamine jugó más de 70 minutos y acabó con una lesión importante en el pubis.

En este sentido, Hansi Flick no solo está muy enfadado con Luis de la Fuente y el equipo médico de la Selección, a los que acusa de haber sido negligentes a la hora de cuidar de la salud de Lamine Yamal, sino que también hace responsable al propio Lamine, que no supo decir que no y decidió dar luz verde a que le inyectaran Voltaren para paliar el dolor y así poder jugar lesionado ante Turquía. Un partido que debería haber visto desde la grada o la televisión del hotel.

Flick teme que Lamine no se esté cuidando

La realidad es que resulta complicado imaginar que Lamine Yamal vaya a ser un jugador absolutamente disciplinado en todos los aspectos de su vida. Al fin y al cabo, todo el mundo entiende que tiene 18 años y tiene que equivocarse mil y una veces más. Sin embargo, lo que Flick teme es que, si se le da mucha libertad ahora, después va a ser imposible de controlar. Y la vida que lleva Lamine no gusta nada a su entrenador.

La vida personal de Lamine Yamal, un problema

Lo que acabó de encender los ánimos de Flick fue una imagen que circuló por redes sociales en la que se veía a Lamine cargando en brazos a su pareja, Nicki Nicole. Una imagen que incendió las redes y molestó mucho al técnico culé, que no puede permitir que un jugador con problemas de espalda se ponga a cargar a gente en brazos. Es un sinsentido.

Así pues, dentro del club y especialmente en el entorno de Hansi Flick consideran que Lamine Yamal puede acabar siendo un gran problema si no es capaz de entender que debe comenzar a cuidarse mucho más de lo que lo está haciendo hoy en día.