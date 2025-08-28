Hansi Flick ha asumido el error, era su protegido y demuestra no tener nivel para el Barça

A lo largo de este mercado de verano, no han sido pocas las ocasiones en las que desde la directiva del Barcelona le ofrecieron a Flick la oportunidad de lanzarse al mercado a por el fichaje de un lateral. En especial uno especializado en el flanco izquierdo, para hacer competencia a Alejandro Balde, ya que ni Deco ni nadie en la dirección deportiva consideraban que era una buena idea dejarlo todo en manos de dos jugadores sin apenas experiencia en el primer nivel, como lo son Gerard Martín y Jofre Torrents, los cuales sí que pueden ir dando descanso a Balde, pero no son recambios de plenas garantías en caso de que el español se lesionara.

En este sentido, mientras que en el club siempre se ha confiado y se va a seguir con la apuesta por Torrents, la idea con Gerard Martín es muy diferente. El carrilero zurdo no es considerado un jugador especialmente interesante y más de uno ya se planteó la posibilidad de aprovechar que jugó mucho en el final de temporada para tratar de enviarlo a la Premier League, donde había interés de los Wolves. Una operación que el mismo Flick bloqueó personalmente.

Ahora, Flick tiene que pedir perdón

Después de dejar pasar la oportunidad de dar salida a Gerard Martín por unos 10 o 12 millones de euros, en can Barça están comenzando a entender que van a tener que asumir una venta tan dolorosa como lo puede ser la de Fermín o Casadó. Los cuales dejarían como mínimo 30 millones y en el caso de Fermín la cifra subiría hasta los 50 o 60 kilos. Unas cifras que salvarían al club.

Sin embargo, todo habría sido mucho más fácil con la venta de Gerard Martín. Un jugador que demuestra no estar al nivel necesario para ser relevante en el Barça. Una no venta que vino provocada por un Flick que va a tener que pedir perdón. Más si tenemos en cuenta que Grimaldo estaba en el mercado por unos 15 millones de euros.

Así pues, todo apunta a que Balde va a volver a ser una pieza sumamente importante en esta temporada, ya que entre la inexperiencia de Jofre Torrents y la falta de nivel de Martín, hay un hueco importante en esa demarcación.