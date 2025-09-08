Hansi Flick ha calificado de inaceptable la decisión de Lamine Yamal: “una indisciplina muy grave”

Después del primer partido de la Selección en los partidos de clasificación para el Mundial de 2026, se pudo ver como Lamine Yamal se retiraba del terreno de juego con molestias en su espalda. Una serie de imágenes que no pasaron para nada desapercibidas para los aficionados del Barcelona, que no tardaron en dar la primera voz de alarma ante unas imágenes que, si bien no generaban una preocupación excesiva, sí que daban a entender que el canterano estaba lejos de estar en plenitud de facultades. Todo esto llevó a Flick a pedir al club que trajera de vuelta a Lamine, algo que como se vio el domingo, ni pasó ni llevó al culé a descansar.

Por mucho que el club le pidió máxima precaución y que fuera muy consciente de que el Barça no se puede permitir perder a su mejor jugador. Sin embargo, por mucho que desde el equipo técnico del Barcelona y desde la misma directiva le pidieran a Lamine que forzara para volver a Barcelona antes de hora, la decisión del canterano fue muy clara. Antepuso sus intereses con la Selección Española a los del Barcelona. Una situación que no le ha hecho ninguna gracia a Hansi Flick, que tiene un cabreo monumental.

La falta de disciplina de Lamine, molesta a Flick

Si hay algo que Hansi Flick no puede tolerar, es que sus jugadores no atiendan a razones cuando se trata de su estado de salud. El técnico alemán es muy consciente de que en este momento, necesita a sus jugadores en plena forma y sin molestias. Es por este motivo que pidió que Lamine o volviera a Barcelona o comenzara el duelo ante Turquía en el banquillo. No pasó ninguna de las dos cosas.

Todo esto, según el entorno de Flick, ha hecho que el alemán se lo tome como “una indisciplina muy grave”. El germano cree que Lamine ha sido muy egoísta y que ha preferido seguir con su lucha por el Balón de Oro antes que el bien del club. Algo absolutamente inaceptable.

Así pues, la decisión de Lamine de seguir plenamente dedicado a la Selección Española, ha molestado, y mucho, a Hansi Flick, que con esto ha corroborado que su relato de los egos es muy real.