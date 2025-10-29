Hansi Flick ha comunicado a Laporta que le vaya buscando un relevo para la 26/27: se va

Hansi Flick ha comunicado una noticia que sacude al FC Barcelona: el técnico alemán ha avisado a Joan Laporta que vaya buscando un relevo para la temporada 2026/2027, ya que podría dejar el club a final de la próxima temporada. Aunque el compromiso de Flick es total, su decisión de no alargar demasiado su estadía en el Camp Nou está clara.

El entrenador no quiere que su etapa en el Barça se extienda si los resultados deportivos no llegan a los objetivos marcados. Flick prefiere salir a tiempo y por la puerta grande, antes que esperar a que la situación se deteriore y lo acaben echando, una experiencia que quiere evitar a toda costa. Ya que tiene mucho aprecio al club y no quiere acabar por las malas, de ninguna de las maneras.

Si las cosas siguen mal, la decisión se acelera

La clave de la continuidad de Flick está ligada al rendimiento del equipo. Si las cosas siguen mal y el técnico no encuentra soluciones a los problemas tácticos y de actitud del vestuario, su salida podría acelerarse y ejecutarse al final de la presente temporada. La presión de entrenar al Barça es inmensa, y Flick ha demostrado que tiene una visión pragmática sobre su futuro profesional.

Por ello, Laporta ya sabe que debe comenzar a sondear el mercado en busca de un recambio. El presidente debe prepararse para la posibilidad de que el proyecto de Flick tenga una fecha de caducidad más temprana de lo esperado, y necesita tener un "Plan B" asegurado para garantizar la estabilidad del banquillo.

La puerta abierta a una marcha anticipada

El aviso de Flick es un claro mensaje a la directiva: la exigencia de resultados es mutua. El técnico se compromete a dar el máximo mientras esté, pero no se aferrará al puesto si la dinámica es negativa. Esto fuerza al Barça a trabajar con un horizonte incierto en el banquillo, poniendo presión sobre el rendimiento actual del equipo.

Así pues, Hansi Flick ha comunicado a Laporta que vaya buscando un relevo para la temporada 2026/2027, pues el técnico alemán podría dejar el Barça si no encuentra soluciones y prefiere salir a tiempo a que lo despidan.