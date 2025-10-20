Hansi Flick ha dejado de contar con él: es el héroe del Barça, pero ha pedido salir en enero

Si el Barça fue capaz de salvar los muebles contra el Girona, gran parte de la responsabilidad fue de Ronald Araujo. El central uruguayo mostró un sorprendente buen nivel como delantero centro improvisado. Mejoró el invento de Cruyff con Alexanko como nueve y marcó un gol que podría firmar el mismo Robert Lewandowski. Sin embargo, a pesar de que ese gol convirtiera al charrúa en el héroe del Barça de forma más que sorprendente, la realidad es que en el conjunto culé saben y son muy conscientes de que la situación de Araujo está muy lejos de ser la ideal para alguien de su nivel y ascendencia en el vestuario.

A pesar de llegar sin carga de minutos y completamente fresco, Hansi Flick tomó la decisión de dejar a Araujo en el banquillo. El técnico alemán ha llegado a la conclusión de que ya no puede contar con él como le gustaría. No es un jugador nada fiable en salida de balón y hace aguas a la hora de marcar. Incluso Christensen parece haber pasado por delante. Algo que no gusta nada a un Araujo que necesita jugar mucho más.

La continuidad de Araujo no está garantizada

Si bien es cierto que es una de las voces autorizadas dentro del vestuario del Barça, la realidad es que Ronald Araujo está muy lejos de ser un jugador tan importante como le gustaría. El uruguayo ha dejado de contar para Hansi Flick y quiere jugar. No se conforma con ser una alternativa de emergencia para la posición de nueve. Él quiere ser titular en el eje de la zaga y, si no es así, va a pedir salir para encontrar un mejor entorno para él.

De este modo, a pesar de ser por ahora el héroe del equipo, ya fue villano en Champions contra el Inter el año pasado, la realidad es que Araujo comienza a entender que su futuro, si las cosas no cambian, va a estar lejos de Barcelona, por mucho que le duela.

Así pues, incluso en el mercado de enero, Ronald Araujo podría buscar una salida para tener mayor continuidad en su juego y así llegar rodado al Mundial de 2026, en el que debe ser uno de los mejores de la Selección de Uruguay.