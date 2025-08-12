Hansi Flick ha dejado de contar con él porque ha llegado pasado de forma a la pretemporada

El Barça de Hansi Flick es un equipo sumamente exigente en cuanto a lo físico. El técnico alemán no perdona ni un solo esfuerzo a sus jugadores y ha dejado muy claro que el que no esté en condiciones de dar el 100% durante los 90 minutos de los partidos, es mejor que dé un paso al lado. La presión constante sobre la salida de balón del rival es uno de los puntos innegociables para un Flick que en esta pretemporada ya ha tenido claro que hay un jugador que no puede ni debe seguir en el Barça. Pues, su estado físico ha sido un limitante muy importante.

En este sentido, el nombre no sería otro que el de Héctor Fort. El lateral catalán no volvió en las mejores condiciones a la pretemporada y se ha notado. Hansi Flick apenas ha contado con él y ha acabado tomando la decisión más dura. No puede contar con un jugador de tan poca disciplina. En el Barça solo hay sitio para aquellos que se puedan dedicar completamente al fútbol. Y Fort no parece estar muy dispuesto a ello. Lo que hace que su salida sea algo casi obligado.

Un nuevo año en blanco para Fort

La realidad es que hace ya varias semanas que en el Barça le están buscando una buena salida a Héctor Fort. El lateral de 18 años ya lleva dos temporadas sin apenas tener minutos y no se puede permitir una tercera igual. Es por este motivo que desde el club le recomiendan salir. Especialmente ahora que Flick ya ha dejado claro que no contará con él para nada. Después de haber llegado en tan mala forma de la pretemporada.

En Can Barça creen que esto son errores de juventud y que ya va a aprender. Sin embargo, Flick es muy intransigente. No tolera la falta de profesionalidad y el que la hace la paga. Por lo que ya ha dado el visto bueno para que el club busque algún tipo de salida para Héctor Fort, que sigue perdiendo la confianza de su entrenador.

Así pues, tras un dudoso regreso a los entrenamientos por parte de Héctor Fort, Hansi Flick ha llegado a la conclusión de que lo mejor es que salga en calidad de cedido o traspasado. Pero debe salir ya.