Hansi Flick ha frenado un fichaje que Deco ya tenía cerrado, no lo quiere ni ver

Si hay algo que Hansi Flick tiene muy claro, es que no quiere tener una plantilla excesivamente larga. A diferencia de otros entrenadores que estarían encantados de contar con todo tipo de jugadores y una nómina infinita de futbolistas a su plena disposición, el alemán es muy diferente. Solo quiere a jugadores con nivel para ser titulares y a otros que estén cerca, de verdad, para competir. Además, con dos jugadores por posición es más que suficiente. No quiere tener a jugadores, como el año pasado, eternamente en el banquillo. No se siente cómodo con ello y no lo va a volver a hacer. Cree que eso desestabiliza al vestuario y por este motivo acaba de bloquear un fichaje.

En la directiva consideraban que el fichaje de Dumfries a cambio de 25 millones era una oportunidad que no podían dejar pasar. En este sentido, Deco ya lo tenía todo casi cerrado. El club iba a poner los 25 kilos encima de la mesa para llevarse al lateral neerlandés. Sin embargo, ha sido el propio Flick el que ha pedido que esa operación no se complete. No quiere a Dumfries porque ya está contento con los jugadores que tiene.

Koundé no es el único gran lateral derecho

Con el estilo de juego que ha ido desarrollando, Flick considera que en la banda derecha no le hace falta tener a un carrilero largo. Prefiere perfiles mucho más defensivos que Dumfries en ese perfil. Es por este motivo que Koundé y Eric García son la pareja ideal para el técnico alemán. No quiere a nadie más. Está muy satisfecho con ambos y no quiere a un tercer lateral, y menos si su perfil es tan ofensivo. Flick necesita jugadores que cubran a Lamine Yamal en defensa, y Dumfries genera dudas en ese aspecto.

Es por este motivo que Hansi Flick ha bloqueado la operación de Dumfries. No le hace falta y es más, podría acabar restando más de lo que suma. Algo que preocupa seriamente a Flick en cada uno de los fichajes que realiza el club. Por lo que el neerlandés no llegará.

Así pues, Hansi Flick tiene muy claro que si hay una posición a reforzar, no es la de lateral derecho. Al menos no lo será si el fichaje debe ser el de Denzel Dumfries.