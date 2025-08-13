Hansi Flick ha hablado con Dani Olmo y Gavi porque se han quedado sin hueco en el once del Barça

Se va acercando el primer partido de liga y el Barça, a la espera de confirmar las inscripciones de los nuevos fichajes, ya comienza a tener definido un once tipo para enfrentarse al Mallorca en la primera jornada de LaLiga. En este sentido, uno de los jugadores que en mejor forma se encuentra no es otro que Fermín López. El mediapunta ha sido uno de los mejores de la pretemporada y lo selló con broche de oro con doblete en el Gamper, donde le dejó muy claro a Hansi Flick que debe ser él, el dueño de la posición de mediapunta en el Barça. Una realidad que el técnico alemán tiene más que asumida.

Ante esta situación, nadie esperaba que Fermín fuera capaz de sacar un rendimiento tan bueno. Todos eran conscientes de su facilidad para ver portería y de su gran capacidad para repetir esfuerzos y ganar balones divididos. Sin embargo, esa finura con el balón y facilidad para que todo le salga bien es algo que ha aparecido y que hace de Fermín una pieza indiscutible en el once. Lo que también va a dejar fuera a jugadores como Gavi o Dani Olmo, que saben que ahí no tienen nada que hacer.

Flick confirma que Fermín es el titular

Si bien es cierto que la temporada no hace más que comenzar y que seguro habrá oportunidades para todos, la realidad es que el que parte con ventaja es Fermín. Se lo ha ganado y, mientras que Gavi también ha hecho méritos, no parece estar en condiciones de disputarle la titularidad. Por su parte, Olmo, que ni está en plenitud física, tampoco tiene una sola opción de disputar la titularidad en el once culé.

De este modo, consciente de que se lo ha ganado a pulso, Hansi Flick ya ha hablado con todos los implicados y les ha hecho saber que, salvo un giro de guion inesperado, va a ser Fermín López el que parta como titular en el partido ante el Mallorca. Algo que no cambiará hasta el parón de selecciones.

Así pues, Gavi y Dani Olmo comienzan con mucho trabajo por delante, ya que si quieren superar a Fermín, deberán ofrecer un gran rendimiento, ya que si no, el puesto en el once lo tienen perdido.