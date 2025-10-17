Hansi Flick ha ordenado que no siga en el Barça en enero porque será un problema

Uno de los nombres propios del pasado verano fue el de Marc-André ter Stegen. El portero germano se rebeló contra la decisión del club de buscarle una salida amistosa y provocó el primer gran lío del verano con el fichaje de Joan Garcia y su negativa a salir por las buenas. Un problema que se acabó de forma inesperada con su decisión de pasar por el quirófano para así poner fin a unos problemas de espalda que llevan años atormentando al legendario guardameta alemán, que podría tenerlo todo listo para volver a partir del mes de enero, justo cuando el mercado se abre.

A pesar de que nadie niega que Ter Stegen ha sido y es un portero legendario, Hansi Flick no está por la labor de contar con él. Se siente muy cómodo con la dupla que han formado Joan Garcia y Wojciech Szczesny, lo que lo ha llevado a la conclusión de que lo mejor para el bien del equipo y del vestuario es que el portero germano salga en el mismo mercado de enero, ya que si no se va a convertir en un problema en el vestuario.

Ter Stegen, el peor suplente posible

Como ya se pudo ver en diferentes etapas de la carrera de Ter Stegen en el Barça, no es para nada un buen suplente. De hecho, nunca ha soportado el hecho de tener competencia y no sentirse el amo absoluto de la portería del Barcelona, lo que lo ha llevado a generar más de un momento de tensión en el club. Algo que Flick no va a permitir que suceda y que desestabilice la buena sintonía que hay en la posición de portero.

Es por esto que el entrenador del Barcelona ya le ha pedido a Deco que, por favor, le busquen una salida en el mercado de enero a Ter Stegen, ya que sabe que, si llegara a seguir estando recuperado de la operación, se va a convertir en un grave dolor de cabeza.

Así pues, Ter Stegen ya sabe que, ni estando en plena forma, Hansi Flick va a seguir contando con él. No lo quiere en el equipo y es una decisión que ya parece imposible de cambiar, ya que Joan Garcia se ha adueñado, como se esperaba, de la portería culé.