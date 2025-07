Hansi Flick ha recibido el chivatazo de que su vida nocturna comienza a ser un problema

Hansi Flick lo tiene muy claro, este año la exigencia va a ser máxima. El Barça debe dar un nuevo paso adelante y no se pueden permitir que los jugadores no estén plenamente enfocados en el fútbol. Es por este motivo que el técnico germano ya le ha comunicado al vestuario que no va a permitir que nadie se descentre y pierda el foco. Es por este motivo que el técnico alemán ya ha comenzado a definir, en base a las actitudes de sus futbolistas, a los que sí que cuentan y a aquellos que, sin siquiera ver su rendimiento, no van a contar con minutos por su falta de implicación.

En este sentido, a Flick ya le ha llegado un chivatazo que lo ha llevado a ser muy duro con Héctor Fort. El lateral formado en las categorías inferiores del Barça reúne todas las cualidades necesarias para ser un gran futbolista. Tiene una gran capacidad física y le sobra el talento con el balón en sus pies. Sin embargo, carece de la mentalidad necesaria para seguir mejorando.

Flick pide que Fort sea vendido de inmediato

De hecho, el problema no reside en el hecho de que Fort no se esfuerce ni rinda en los entrenamientos. Se trata de que el canterano lleva una vida nocturna un tanto complicada. Le gusta demasiado eso de salir con sus amigos por los mejores reservados de Barcelona. Una situación que no le hace ninguna gracia a Hansi Flick, que ya vio los primeros indicios durante la pasada temporada y no quiere tener a un jugador así en sus filas. Por lo que su venta se considera algo inevitable.

Además, lo que más preocupa es que por su cercana amistad con Lamine Yamal o Pedri, Héctor Fort se acabe llevando a sus amigos por el mal camino y los acostumbre a salir demasiado de fiesta. Algo que podría convertir un problema relativamente importante en uno muy grande, ya que perder a Fort no es un gran problema, pero sí que lo sería perder a los otros dos futbolistas.

Así pues, Hansi Flick ya sabe que Héctor Fort puede acabar siendo un problema para el vestuario del Barça. Su gusto por la noche de Barcelona es algo que no le hace ninguna gracia y es por este motivo que ya le busca una salida.