Hansi Flick ha sido muy claro con él, ya no será su protegido y Fermín y Olmo están por delante

No corren tiempos sencillos para Gavi, el canterano del Barça se enfrenta a una de las temporadas más importantes de su vida, desde que debutó con el primer equipo. Y es que, ahora que ya está plenamente recuperado de su grave lesión de ligamento cruzado, debe demostrar que sigue siendo ese gran jugador que deslumbró a todos los aficionados culés y que hizo lo propio en la Selección Española. Una versión que en ningún momento apareció durante la pasada temporada y que Hansi Flick espera ser capaz de recuperar en esta campaña 25/26, la cual se presenta como definitiva para el de Los Palacios.

Ante esta situación, la realidad es que el técnico alemán ha sido especialmente claro con Gavi. Después de que el año pasado fuera, sin lugar a dudas, su gran protegido, ya le ha comunicado que en esta temporada las cosas van a tener que ser diferentes. Ya no hay excusas y no puede defenderlo de las críticas. Debe comenzar a rendir y a ser el mejor para ganarse un puesto en el once del Barcelona, ya sea como mediapunta o como pivote, dos posiciones a las que Gavi no acaba de adaptarse del todo.

Dani Olmo y Fermín, muy por delante de Gavi

La realidad es que, mientras que la posición de pivote sí que tiene un dueño muy claro con Frenkie de Jong, es en la de mediapunta donde podría haber más dudas. No hay un titular indiscutible y es ahí donde Gavi podría ganarse un hueco. Eso sí, debe demostrar a Flick que está mejor que los competidores que tiene por delante. Y es que, tanto Dani Olmo como Fermín López parten con cierta ventaja después de haber hecho una pasada temporada más que buena.

Por otro lado, los mencionados son jugadores nacidos y formados como mediapunta, algo que no ha sido así con un Gavi que ha sido hecho para ejercer de interior. Sin embargo, esa posición sí que es inalcanzable, ya que es la de Pedri, el jugador que Flick considera más importante, junto con Lamine Yamal.

Así pues, tras un año entero protegiendo a Gavi, Hansi Flick ya le ha dejado claro que es el momento de que vuele por sí mismo y que comience a demostrar en entrenamientos y en partidos que merece ser titular por delante de Dani Olmo y de Fermín.