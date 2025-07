Hansi Flick ha sido muy duro con Deco: no aceptará el fichaje que ya tenía cerrado

En el Barça están decididos a reforzar el lateral izquierdo este verano, pero no a cualquier precio. Joao Cancelo se había convertido en la gran apuesta de Deco, que veía en el portugués una oportunidad de mercado perfecta. El lateral estaba dispuesto a regresar al Camp Nou tras su primera etapa, en la que dejó luces en ataque, pero muchas sombras en defensa.

La operación parecía sencilla y asequible: el Manchester City estaba dispuesto a dejar salir a Cancelo por 15 millones de euros, y Deco veía en él un refuerzo ideal para subir el nivel en el carril zurdo. Sin embargo, el problema llegó cuando Hansi Flick tuvo que dar su visto bueno a la operación. Puesto que Flick está encantado con los jugadores que tiene a su disposición en la zaga.

Flick ha sido contundente y no quiere a Cancelo en su plantilla. El técnico alemán reconoce que Cancelo es un jugador con calidad ofensiva, pero lo considera indisciplinado, problemático en el vestuario y con carencias defensivas que no encajan en el Barça que quiere construir. Para Flick, el lateral portugués genera más problemas que soluciones, y en su proyecto no hay espacio para futbolistas que no prioricen el compromiso defensivo, especialmente cuando ya cuenta con Balde y Gerard Martín para esa posición.

Cancelo arrastra un pasado muy negativo

Flick no olvida la primera etapa de Cancelo en el Barça, donde su falta de rigor atrás costó caro en partidos clave y su carácter generó tensiones en el vestuario. Por ello, ha frenado en seco el plan de Deco. No quiere jugadores que puedan hacer partidos tan sumamente malos como lo fue el de Cancelo contra el PSG en los cuartos de la Champions de Xavi, donde enrte é y Araujo arruinaron todo el trabajo del equipo.

Deco, que veía en Cancelo una incorporación a bajo coste para reforzar la plantilla, tendrá que buscar otras opciones en el mercado. Porque en el Barça de Flick no hay espacio para jugadores que pongan su brillo individual por delante de las necesidades colectivas, ni para futbolistas que puedan acabar a gritos con el entrenador, como ya ocurrió con Guardiola en el City. De donde salió muy escaldado.