Hansi Flick ha tenido que disculparse con Marc Casadó, por la grave falta de respeto

De cara al partido ante el Valencia, el Barça presenta dos bajas prácticamente aseguradas: la de Gavi es ya una garantía para las siguientes 4 o 5 semanas. Sin embargo, con el que hay muchas más dudas es con un Frenkie De Jong que no parece que vaya a estar en plenas facultades para jugar un partido tan complicado como los que suele plantear un Valencia que ya no es el equipo débil de la pasada temporada. Los de Corberán van a presentar batalla y Flick no quiere tener a nadie a medio gas, por lo que todo apunta a que De Jong no va a poder ser de la partida en el Johan Cruyff.

Ante esta situación, todo debería apuntar a que sea Marc Casadó el titular en la posición de mediocentro defensivo. El catalán ya demostró a lo largo del primer tramo de la pasada temporada que es un jugador más que interesante y que está plenamente capacitado para ser el ancla del equipo en la medular. Sin embargo, la realidad es que el club siempre tiene planes mejores que el de alinear al de Sant Pere de Vilamajor, que sabe que ni en este partido va a completar los 90 minutos. Algo que ya ha comenzado a hartar al canterano.

Marc Bernal, listo para volver

En este sentido, el regreso de Marc Bernal invita a pensar que va a tener algunos minutos después de recibir el visto bueno por parte de los médicos. Eso sí, siempre y cuando el partido vaya por el buen camino y Flick se pueda tomar la licencia de darle los primeros minutos de competición a Bernal, en casi un año. Una situación que genera tanto alegría como indignación en un Casadó que siente que recibe un trato injusto por parte de todo el mundo.

La pasada temporada ya desapareció en cuanto De Jong recuperó su mejor versión y este año, ahora que tiene la oportunidad de demostrar que puede y debe ser importante, ha visto cómo el regreso de Marc Bernal se lleva toda la atención y que no va a poder jugar ni los 90 minutos. Una realidad muy dura para el joven, que hasta Hansi Flick ha detectado.

Así pues, el técnico culé se ha sentado a hablar con Casadó para transmitirle su confianza y calmar las aguas. El canterano está muy indignado por el trato que ha recibido y ha pedido que desde el club se comience a respetar su nivel como jugador, el cual ya demostró que era muy alto.