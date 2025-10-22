Hansi Flick, harto de Lamine Yamal, la próxima vez los mandará juntos a casa

Hay demasiado ruido alrededor del Barça y eso no le gusta ni un pelo a Hansi Flick. El entrenador alemán quiere estar tranquilo para centrarse en trabajar con sus jugadores los partidos a los que se deben enfrentar. En este sentido, en can Barça hay cierta sensación de hartazgo respecto al momento que vive Lamine Yamal. Y es que la joven estrella blaugrana se ha convertido en todo un fenómeno mediático, tanto por lo que hace sobre el terreno de juego como por la vida que lleva cuando no está jugando.

En este sentido, no ayuda en nada que su pareja sea una cantante del calibre de Nicki Nicole. La argentina atrae todavía más miradas y hace que, allá por donde vaya Lamine, se concentren todo tipo de periodistas y fotógrafos. Algo que no sienta nada bien a un Flick que ya ha tenido que sufrir en varias ocasiones por culpa de esta situación. Y es que Lamine se ha dedicado, en las últimas semanas, a llevar a su pareja a los entrenamientos del equipo, para que lo vaya a buscar e ir juntos a casa.

Flick pone fin a esta costumbre

El alemán, harto de que se acumulen cientos de personas en los entrenamientos, ya ha dejado claro a sus jugadores que esto de traer a la novia al entrenamiento debe acabar. No va a culpar a nadie, pero a partir de ahora, el que llegue acompañado de su pareja se va a ir para casa de inmediato. Un aviso que va directamente dirigido a un Lamine Yamal que ya sabe que no puede volver a ir acompañado de Nicki Nicole a las sesiones del equipo.

Lamine Yamal cansa en el vestuario

La realidad es que hay cierto hartazgo respecto de la figura de Lamine Yamal. La estrella culé genera demasiadas expectativas y eso no gusta nada a sus compañeros ni a su entrenador, que han llegado al punto de tener que tomar medidas como esta para evitar problemas.

Así pues, lo más probable es que no volvamos a ver a Nicki Nicole acompañando a Lamine Yamal a un entrenamiento del Barça. Todo por una orden directa que ha dado Hansi Flick.