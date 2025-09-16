Hansi Flick le comunica a Dani Olmo que no tiene sitio en el Barça

En el último partido del Barça ante el Valencia pudimos ver cómo los de Hansi Flick sí que eran capaces de sacar a relucir su mejor versión en el Johan Cruyff. Con un contundente 6-0, los culés recuperaron sensaciones y demostraron al mundo —y a ellos mismos— que no les hace falta tener a Lamine Yamal sobre el terreno de juego para jugar bien y ganar con claridad. En este sentido, uno de los grandes artífices de la victoria fue Fermín, que, con un doblete espectacular, enderezó el camino para que los culés volvieran a sumar tres puntos clave y recuperar la confianza.

Sin embargo, el hecho de que Fermín hiciera un partido tan bueno invita a pensar que, de cara al Newcastle, va a ser él quien parta de inicio. Su rendimiento ha sido sustancialmente superior al de un Dani Olmo que está a años luz de su mejor versión y al que le cuesta aportar al equipo. En los últimos partidos ha estado fallón, sin ritmo y con poca confianza en lo que hacía, dejando vía libre a un Fermín que ahora mismo va volando.

Flick, obligado a tomar una decisión

Ante esta realidad, a Hansi Flick no le queda otra opción que ceñirse a los acontecimientos y dar continuidad al espectacular nivel de renacimiento de Fermín. El técnico alemán no le ha regalado ni un solo elogio al joven mediapunta, pero no puede ni va a ser injusto con él. Si viene de marcar un doblete y de ser el mejor del equipo, no tiene ni una sola razón para quitarlo del once titular. Por lo que, en estos momentos, Dani Olmo no tiene un hueco en este Barça.

El de Terrassa necesita recuperar su mejor versión si quiere ser capaz de competir con Fermín. A nadie se le escapa que Olmo tiene mucha más calidad y es un jugador mucho más fino y delicado. Sin embargo, le está siendo complicado sacar esa versión estelar que hizo que el Barcelona apostara por su fichaje. Ahora no está bien y no tiene hueco en este Barça.

Así pues, hasta que Dani Olmo no sea capaz de irrumpir y demostrar a todos que tiene nivel para jugar en el Barcelona por delante de Fermín, todo apunta a que la apuesta de Hansi Flick va a ser la del joven mediapunta.