Hansi Flick le comunica a Gavi que no contará con él

Hansi Flick sigue dubitativo respecto de la situación de Gavi. El canterano no ha acabado de volver en su mejor estado de forma a los entrenamientos de pretemporada. No se trata de que Gavi se haya pasado con sus vacaciones o de que no se haya estado cuidando como debe. Eso es algo que está fuera de cualquier duda y nadie se plantea la posibilidad de que Gavi no sea un buen profesional. Sin embargo, la realidad es que sigue sin ser el jugador que había sido antes de su lesión de cruzados. Algo que comienza a preocupar de verdad a Hansi Flick.

Además, por si no fuera suficiente con las dudas relativas al estado físico de Gavi, en el club no están convencidos de que sean capaces de encontrar la posición ideal para el de Los Palacios. Pedri es un jugador absolutamente indiscutible en la segunda altura de la línea de medios del Barça, justamente la posición en la que mejor se desempeña un Gavi, que no encaja ni como mediapunta, donde carece de finura, ni como pivote, donde tanto el físico como sus fundamentos defensivos se quedan muy atrás para lo que necesitan los culés.

La venta de Gavi ya no es una locura

La realidad es que Gavi siempre ha sido consciente de que no va a poder con Pedri. El canario es un jugador muy superior técnicamente y se ha convertido en el mejor del mundo en su posición. Además, los estudios demuestran que Pedri, cuanto menos rote, mejor. Lo que deja a Gavi en una posición de suma debilidad, sin una posición para él y con muy pocos minutos posibles por delante. Lo que comienza a hacer que se plantee su continuidad en el Barça.

Por su parte, los culés ya saben que Flick tiene sus dudas y Laporta ya maneja varias ofertas por un Gavi al que no le faltan los pretendientes. En Europa saben del talento de Gavi y clubes como Chelsea, Manchester United o PSG podrían buscar su incorporación por unos 50 millones de euros.

Así pues, Hansi Flick y Gavi ya han hablado y el técnico culé ya le ha transmitido sus más que serias dudas respecto de su puesto en el equipo para la próxima temporada, ya que no cuenta con un espacio específico para él. Especialmente con su falta de capacidad física, a raíz de su delicada lesión.