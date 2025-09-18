Hansi Flick le dará una última oportunidad ante el Newcastle, si no mejora está fuera

Pocos esperaban un debut en Champions tan complicado como el del Barça esta temporada. No solo se trata de un rival muy duro como lo es el Newcastle, un equipo exigente a nivel físico y que va a imponer un ritmo de juego alto, algo que al Barcelona es probable que se le atragante en más de un momento del partido. Sin embargo, lo que hace sumamente delicado este duelo es el hecho de que Hansi Flick no va a disponer de Lamine Yamal, que se quedará fuera por lesión. Esto obliga a la entrada de Marcus Rashford en el once inicial, un plan que nadie tenía en mente hace unas semanas.

En este sentido, el delantero inglés viene de dar su primera asistencia ante el Valencia y de completar unos 60 minutos más que correctos. Sin embargo, Flick le pide mucho más: cree que Rashford todavía no ha mostrado su mejor versión y no hay un mejor escenario para ver al inglés en todo su esplendor que St James’ Park, un estadio en el que ya ha marcado en varias ocasiones y en el que está acostumbrado a jugar gracias a su pasado en Inglaterra.

Oportunidad de oro para enamorar a Flick y al culé

La realidad es que este partido va a ser la gran oportunidad para que Rashford lidere, por primera vez, al equipo y lleve a los de Hansi Flick hasta la victoria. El inglés no ha tenido una adaptación nada sencilla, pero ya se siente más integrado en el equipo, algo que se ve en los entrenamientos y se expresó en Valencia. Sin embargo, contra un rival inglés ya no hay excusa: Rashford sabe a lo que se enfrenta, mucho mejor que nadie en el equipo.

Si no da un paso al frente, se queda fuera

Por otro lado, Rashford sabe que las oportunidades en el Barça van muy caras y, si no aprovecha este momento, no va a tener muchas más opciones de ganarse la confianza de Flick y de la afición. Sin Lamine, no hay más alternativas que poner al inglés en el ataque. Ahora depende de él que, cuando vuelva el canterano, Flick apueste más por él que por un Raphinha que ha vuelto con el olfato intacto.

Así pues, Newcastle va a ser la primera gran prueba de fuego para un Marcus Rashford que debe comenzar a reivindicar su talento en el Barça.