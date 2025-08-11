Hansi Flick le ha comunicado a Dani Olmo que no cuenta para el comienzo de temporada

Si hay un tema en el que Hansi Flick siempre ha demostrado ser absolutamente intransigente, ha sido en el aspecto de la forma física de sus jugadores. En este sentido, el técnico blaugrana no tolera que ningún futbolista esté fuera de forma. Ya sea por cuestiones relacionadas con su vida fuera del campo o por temas relacionados con las lesiones. Cuando hay alguien que no está al cien por cien y listo para dejarlo todo sobre el campo, Flick tiene muy claro que va a ir directamente al banquillo y, si es muy grave, se va a quedar en la grada, esperando a que se le dé una oportunidad.

En este sentido, Dani Olmo es uno de esos jugadores amenazados por esa exigencia física de Hansi Flick. El mediapunta español llegó para ser un indiscutible en el once del Barça. Sin embargo, sus constantes problemas físicos han hecho que acabe siendo más suplente que titular. Además, Flick cuenta con Fermín, en el que ha depositado su absoluta confianza, lo que hace que Dani Olmo no tenga minutos si no está al cien por cien. Y en este comienzo de curso, no lo está.

Una nueva lesión lastra los primeros partidos

Después de una gira asiática sin pena ni gloria, Dani Olmo volvía a Barcelona con la idea de demostrar que sigue siendo el mediapunta con más talento y calidad del equipo. Sin embargo, la dureza de los primeros entrenamientos ha dejado fuera de combate al de Terrassa, que ahora deberá estar unos cuantos días haciendo trabajo al margen para recuperarse de unas dolencias musculares. Una nueva lesión que ha puesto de los nervios a Hansi Flick, que ya ha tomado una decisión al respecto.

Y es que, harto de que se rompa una y otra vez, Hansi Flick ha decidido comunicar directamente a Dani Olmo que no considera que esté en condiciones de ser importante en este comienzo de año. Por lo que, salvo giro importante, hasta después del parón de selecciones no debe esperar un rol relevante dentro del Barça.

Así pues, en la plantilla blaugrana lo tienen muy claro: el que no vaya a estar en plenas condiciones para ayudar al equipo, no va a formar parte de las alineaciones y de los planes de Hansi Flick.