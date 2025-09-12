Hansi Flick le ha comunicado que ya no tiene sitio en el Barça

A lo largo del verano, uno de los nombres de los que más se llegó a hablar fue el de Gerard Martín. El lateral zurdo del Barça pasó por todo tipo de procesos durante el mercado. Primero, en el mes de junio se habló de una supuesta oferta de unos 12 millones de euros por parte de los Wolves, después el Barça lo renovó y no fue hasta poco más de una semana atrás que se pudo confirmar su inscripción con el primer equipo. Ha sido un verano muy complicado para Gerard, que ahora debe enfrentarse a una temporada llena de incertidumbres por culpa de la explosión de Jofre Torrents.

A priori, el plan de Hansi Flick no era otro que contar con Gerard Martín como recambio de Alejandro Balde. Durante la pasada temporada ya mostró un nivel más que correcto y el alemán quedó muy satisfecho con el catalán. Sin embargo, con lo que nadie contaba era con que Jofre Torrents se ganara tan rápidamente la confianza de su entrenador. De hecho, según cuentan, a pesar de no haber tenido casi minutos, Flick ya se plantea que sea él el recambio de Balde, dejando de lado a Gerard Martín, que con esta decisión queda en el tercer puesto.

Gerard deberá tomar una decisión

Cabe destacar que Hansi Flick también le ha propuesto pasar a ser el central zurdo del equipo. Sin embargo, ahí también tiene a varios jugadores por delante y solo jugaría en caso de emergencia o de que a Flick le dé un ataque de entrenador en algún partido, como ya pasó en la pretemporada. Sin embargo, se espera que tendrá pocos minutos.

Todo esto lleva a Gerard Martín a tener que tomar una decisión. Flick ya le ha dejado muy claro que no cuenta con él para ser un habitual en los onces del equipo. Se está quedando sin un hueco en el equipo. Jofre Torrents tiene un nivel algo superior y, además, su techo es mucho más alto, por lo que difícilmente se va a apostar por Gerard.

Así pues, si las cosas no cambian, de cara al mercado de invierno podríamos ver un cambio importante en la vida de un Gerard Martín, que en pocas semanas ha pasado de renovar a ser uno de los descartes de Hansi Flick.