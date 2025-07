Hansi Flick le ha dado un toque de atención a Lamine Yamal por su vida nocturna

Lamine Yamal se ha convertido en una estrella mundial. El futbolista del Barça ha pasado de ser un simple futbolista a una figura mediática y estelar a nivel planetario. No hay nadie que no conozca a un Lamine que, a pesar de no tener ni 18 años, no ha dudado en aprovechar el verano para vivirlo como si de una estrella del rock se tratara. Hemos visto cómo Lamine viajaba por todo el mundo con unas compañías que no hacen ninguna gracia en el seno del Barça, donde creen que hay que hacer que Lamine mantenga los pies en la tierra. Algo que, por ahora, parece muy complicado.

Ante esta situación, tal y como cuentan fuentes cercanas al Barça, Hansi Flick ha sido el encargado de ponerse en contacto con Lamine Yamal para pedirle que, por favor, no olvide cuidarse en todos los aspectos. El técnico blaugrana sabe que el éxito de la próxima temporada dependerá, en gran medida, del nivel que muestre Lamine, por lo que si no vuelve en plenas facultades, el plan de Flick se podría desmoronar.

Flick sufre por la vida nocturna de Lamine

Cabe destacar que en unos días, Lamine va a pasar a ser mayor de edad y tendrá plena libertad para hacer y deshacer a su gusto. Además, con la mayoría de edad nada va a limitar lo que haga durante la noche de Barcelona, donde ya conoce a demasiadas personas que pueden ser una pésima influencia para él y lo podrían llevar a un estilo de vida nada adecuado para el que se supone que es el mejor futbolista del planeta.

Flick ha comenzado a mentalizar a Lamine Yamal, le pide que tenga consciencia, que no se deje llevar por lo que le digan ciertas personas y que, por favor, tenga los pies en el suelo. Y es que ha sido en la vida nocturna donde muchos de los jugadores más talentosos de la historia se han perdido.

Así pues, Hansi Flick no le quita el ojo de encima a un Lamine Yamal que, con su verano tan loco, ha hecho que salten todas las alarmas en can Barça.