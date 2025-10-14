Hansi Flick le ha dado una última oportunidad, si no cumple, se va vendido al Chelsea

Después de un final de pretemporada muy ilusionante y un arranque liguero relativamente bueno, no eran pocos los que ya consideraban que Fermín se había convertido en el mediapunta titular del Barça. El canterano comenzó mucho más fuerte que un Dani Olmo que, con el paso de los partidos, fue ganando confianza y se acabó llevando el puesto de titular gracias a un rendimiento mejor que el de Fermín y a la lesión del del Campillo, que le dio vía libre a un Olmo que no ha acabado de convencer ni de mostrar una versión especialmente estelar. Menos ahora que, por desgracia, ha caído lesionado.

Ante esta situación, Hansi Flick estará obligado a darle la oportunidad, de forma inmediata, a Fermín López, que sabe que si no aprovecha esta, lo va a tener realmente complicado si quiere acabar conquistando la posición de 10. Y es que ahí, parece que Olmo gusta especialmente a Flick, que no tiene del todo claro si apostar por la llegada y la fiereza de Fermín o la delicadeza intermitente de un Olmo, que en pleno estado de forma es uno de los mejores del equipo.

El futuro de Fermín está en el aire

A pesar de que en verano se dio carpetazo a la operación con el Chelsea, la realidad es que tanto Fermín como el Barça saben que el conjunto blue no se va a dar por vencido ni va a retroceder en su interés por el mediapunta español, que, de no ganarse un puesto en el once del Barcelona, podría verse obligado a probar suerte en Stamford Bridge, donde le prometen minutos y millones. Una combinación infalible en el mundo del fútbol.

Esta operación, por ahora, no convence ni al club ni al jugador. Sin embargo, si Fermín no convence a Flick y se queda como un jugador de banquillo, sí que se podría abrir la puerta a un traspaso que rondara los 50 o 60 millones de euros. Y es que vender a un suplente por este dineral es una opción magnífica.

Así pues, con la lesión de Dani Olmo, Fermín se encuentra ante la última oportunidad para conquistar a Hansi Flick y demostrar que debe ser el titular para la posición de mediapunta en el Barça.