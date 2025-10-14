Hansi Flick le ha perdido la fe, ya no puede seguir jugando en el Barça.

Las lesiones se han convertido en un problema estructural para el Barça a lo largo de esta temporada. El conjunto de Hansi Flick ha visto cómo una plaga de lesiones, de no poca gravedad, ha dejado al técnico alemán sin gran parte de sus mejores efectivos. Y es que no se trata de bajas poco sensibles. Estamos hablando de varios de los mejores jugadores del equipo, como lo han sido Raphinha, Fermín, Gavi o Joan Garcia. Siendo el último el jugador cuya baja se ha sentido más en el rendimiento del equipo, en especial en la derrota ante el PSG.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, Hansi Flick se ha llevado una importante decepción con el nivel ofrecido por Wojciech Szczesny, al que veía como un gran portero suplente, pero que se ha acabado convirtiendo en un guardameta cuyo nivel de rendimiento está muy lejos de ser el mínimo exigible para un titular en el Barça. Y ahora que Joan está KO, no hay más opciones que la del polaco. Un problema grave para el club.

Tres partidos y Flick ya lo quiere en el banquillo de nuevo

La realidad es que el saldo de Szczesny en la portería está dejando mucho que desear. Ya se sabía que el polaco no iba a poder estar al mismo nivel que Joan Garcia. Sin embargo, se esperaba que fuera capaz de aportar bastante más de lo que está haciendo. Y es que en tres partidos ha encajado siete goles. Un saldo muy pobre y que evidencia que a Szczesny le queda grande la portería del Barcelona, pues ni salva goles ni aporta nada especial.

De este modo, es evidente que en el Barça ya no quieren ni pueden seguir jugando con Szczesny en la portería. Está muy lejos del nivel mínimo para ser un jugador útil, y en el Barcelona lo que se necesita son porteros como Joan, que puedan sumar puntos con sus paradas y no restarlos.

Así pues, al cabo de unos pocos partidos, Hansi Flick ha dicho basta y se ha hartado de jugar con un Szczesny que no es capaz de sostener al equipo, ni como lo hacía Joan, ni como lo hacía el propio Szczesny durante la pasada temporada.