Hansi Flick le ha puesto la cruz, Laporta lo ha renovado, pero podría ser vendido en cualquier momento

El primer duelo de la temporada ya fue un primer síntoma de que las cosas no iban del todo bien en lo que respecta a Jules Koundé. El lateral del Barça comenzó el año siendo suplente ante el Mallorca, una sorprendente decisión por parte de Hansi Flick, que se repitió en la segunda jornada, en la cual, el galo apenas contó con diez minutos de juego —porque hubo 7 de añadido—. Y es que por lo que parece, tras una pretemporada más que buena por parte de Eric García, ha habido algo que ha hecho que Flick cambie de decisión y haya dejado de apostar por un Koundé que la pasada campaña lo jugó todo.

En este sentido, lo que en el primer duelo ante el Mallorca podía parecer una mera decisión táctica o un pequeño castigo por alguna indisciplina que no ha trascendido a los medios de comunicación, ahora en Levante se ha convertido en un síntoma claro de que algo se ha roto. Todo comenzó con las caras de Koundé en el Gamper y ha acabado con el galo sin apenas minutos en los primeros partidos oficiales del año.

Flick le ha puesto la cruz a Koundé

Es evidente que Hansi Flick no ha dejado de contar completamente con Koundé. Objetivamente, el francés es el mejor del equipo en su posición. Pero solo si está en plenas facultades tanto física como mentalmente. Algo que podría no estar sucediendo. Pues ya sabemos que al técnico culé no le tiembla el pulso a la hora de cambiar las cosas cuando alguien no está a tope. Y ahora es Koundé el que deberá ganarse la confianza de su entrenador de nuevo.

Acabado de renovar, a priori no debería haber dudas respecto de la continuidad de un Koundé que siempre ha afirmado estar más que a gusto en Barcelona. Sin embargo, si no cuenta con las oportunidades que cree que se merece, no hay que descartar una salida inesperada. Y es que si algo no le va a faltar son pretendientes en el mercado.

Así pues, después de lo visto en el Ciutat de València, Jules Koundé ya sabe que tiene mucho trabajo por delante si quiere volver a ser tan importante como lo fue el pasado curso.