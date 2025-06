Hansi Flick le ha puesto la cruz y pide, por favor, que no se presente en la pretemporada del Barça

Hansi Flick ha hecho lo que Xavi nunca fue capaz de hacer. El alemán ha hecho que la mayoría de sus jugadores rindan en el mejor nivel de sus carreras. Pues, salvo en casos aislados, no ha habido ni un jugador que no haya mostrado al mundo que está en la mejor forma de su carrera. Sin embargo, como en todos los lugares, hay casos que salen de la norma. En el caso del Barça, esa oveja negra no es otro que Ronald Araujo, que se ha ganado que los culés quieran verlo, lo antes posible, lejos de Barcelona.

El central uruguayo ha pasado, en cuestión de un año, de ser la gran referencia defensiva en el Barça de Xavi, a ser completamente olvidado en el de Hansi Flick. Su incapacidad para entender la posición de la defensa y a la hora de sacar jugado el balón, ha hecho que el técnico alemán apenas cuente con un Araujo que ha perdido hasta su solidez a la hora de defender cerca del área.

El Barça ya busca colocar a Araujo

De hecho, fue la pésima eliminatoria que disputó ante el Inter, lo que hizo que Hansi Flick dijera basta. La desidia del uruguayo a la hora de ser contundente en su propia área ha hartado a Flick, que solamente quiere a jugadores plenamente centrados en el fútbol. Algo que no parece ser el caso con un Ronald Araujo que, al principio de temporada parecía más preocupado en hablar ante los medios que por entender como se defiende en el esquema de su entrenador.

Todo esto ha acabado llevando a Hansi Flick y a Deco a coincidir en la idea de que lo mejor es echar a Araujo. Su rendimiento se ha convertido en un problema y, por suerte, todavía tiene mercado. Por lo que lo óptimo será buscar una venta antes de que sea demasiado tarde. En este sentido, clubes como Bayern de Múnich o Juventus se presentan como los grandes candidatos a incorporar a un Ronald Araujo que, ahora mismo, está por detrás de Christensen.

Así pues, tras su lamentable rendimiento en Milán, Hansi Flick le puso la cruz a un Ronald Araujo que ya no cuenta para nadie en el Barça. Todo por su incapacidad para amoldarse a un plan de juego en el que nunca se ha sentido cómodo ni nunca lo va a hacer.