Hansi Flick le hizo jugar por respeto, no porque sea el mejor

La alineación del FC Barcelona ante el Guadalajara en la Copa del Rey dejó una de las grandes sorpresas de la noche. Hansi Flick decidió apostar por Ter Stegen como portero titular, una elección que llamó la atención teniendo en cuenta el contexto de rotaciones y el momento que atraviesa la portería azulgrana. Muchos esperaban ver a Joan García, pero el alemán optó por otra vía. Y lo hizo, según se desprende de sus propias palabras, por un motivo muy concreto.

Ter Stegen, titular inesperado y respuesta sobre el campo

La decisión generó debate antes incluso de que rodara el balón. Ter Stegen no venía siendo el portero habitual en este tipo de encuentros y la Copa parecía el escenario ideal para dar continuidad a otras opciones. Sin embargo, Flick sorprendió a todos colocándolo bajo palos. Lejos de verse superado por la presión, el capitán respondió con un partido muy serio, seguro y sin errores, demostrando que sigue siendo un guardián fiable cuando se le necesita.

Tras el encuentro, en la rueda de prensa postpartido, Flick explicó su decisión con una frase que no pasó desapercibida: recordó que Ter Stegen es el capitán del equipo y que lleva 12 años en el club. No habló de jerarquía deportiva ni de competencia directa, sino de trayectoria y peso dentro del vestuario. Un mensaje cargado de significado. Sique Rodríguez, periodista de la SER, fue claro en su lectura: de las palabras de Flick se deduce que la titularidad de Ter Stegen fue una cuestión de respeto. Respeto a su carrera, a su liderazgo y a lo que representa dentro del Barça.

Sique Rodríguez (SER reporter): "Hansi Flick said that Ter Stegen is the captain and has been at Barça for 12 years. I deduce from his words that having him play yesterday is a matter of respect." pic.twitter.com/gkeYLuPk1h — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 17, 2025

Flick tiene claro quién es su número uno

Eso no significa que la jerarquía esté en duda. Internamente, Flick tiene muy claro cuál es su portero número uno de cara al proyecto. Para el técnico alemán, Joan García es ahora mismo la apuesta principal. Es el guardameta que mejor encaja en su idea, el que ofrece mayor proyección y el que representa el futuro inmediato de la portería azulgrana.

La decisión de poner a Ter Stegen no responde, por tanto, a una cuestión de rendimiento actual por encima del resto, sino a una gestión inteligente del vestuario. Flick entiende que el respeto también se demuestra con hechos, especialmente con jugadores que han dado tanto al club.

Este tipo de decisiones explican parte del estilo del técnico. Flick no solo gestiona sistemas y partidos, también gestiona personas. Sabe cuándo competir y cuándo reconocer trayectorias. En este caso, Ter Stegen jugó por lo que representa, no porque sea hoy el mejor dentro de la competencia interna. El mensaje es claro: Joan García es el presente y el futuro para Flick, pero Ter Stegen sigue siendo una figura clave en el grupo. Y en el Barça, el respeto también se juega sobre el césped.