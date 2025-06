Hansi Flick le pide a Deco que lo venda o será un problema en el vestuario del Barça

Hansi Flick es un entrenador al que eso de poner caritas cuando no se juega, no le gusta nada. El técnico alemán está obsesionado con la disciplina y no le gusta ni un pelo que los jugadores pasen de sus indicaciones o que cuestionen sus decisiones. Algo que acabó pasando en demasiadas ocasiones a lo largo de la temporada pasada, donde algunos jugadores no dudaron en hacer público su descontento con la falta de minutos y de confianza de Hansi Flick. Siendo Ansu Fati, uno de esos jugadores que sacó de quicio al técnico alemán.

Y es que, después de haber sido uno de los proyectos de futbolistas estrella del mundo, eso de ser el eterno suplente, es algo que no le gusta nada. El joven español no soporta que lo dejen en el banquillo en la mayoría de partidos de la temporada. Y es que, a pesar de que Flick ya avisó que no iba a tener minutos, Ansu decidió quedarse por su cuenta y riesgo. Una decisión que no acabó de ser la mejor, ya que Ansu acabó el año con apenas 298 minutos de juego y cero participaciones en goles.

El Barça ya da por vendido a Ansu Fati

En estos momentos, en can Barça solamente están esperando a la luz verde por parte del Mónaco para hacer oficial la salida definitiva de Ansu Fati, lo que no solamente va a dar un nuevo comienzo, libre de cualquier presión a Ansu Fati, que espera recuperar, en el Principado, esa versión estelar que lo llevó a heredar el 10 de Leo Messi y a convertirse en una de las historias más duras para la afición del Barça, que en cuestión de pocos años ha visto como un potencial Balón de Oro se iba desinflando con el paso del tiempo y de las lesiones.

Hansi Flick no echará de menos a Ansu

La realidad es que después de lo visto en esta pasada campaña, no parece que Hansi Flick vaya a echar de menos la presencia de un Ansu Fati al que ya invitó a salir de forma pública durante el mercado de invierno. Una opción que el canterano rechazó y que lo llevó a pasar medio año completamente frustrado con su situación en el Barça. Lo que generó cierto mal ambiente en el vestuario culé.

Así pues, Deco ya sabe que Hansi Flick estará encantado con la salida de un Ansu Fati al que el técnico alemán considera un potencial problema interno para el vestuario del Barça, por culpa de sus malas caras al no ser seleccionado para jugar en ciertos partidos.