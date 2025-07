Hansi Flick le pide a Laporta que lo venda porque es un problema para el vestuario

A pocos días para el inicio de la pretemporada, Hansi Flick ha comenzado a designar a aquellos jugadores con los que cuenta y aquellos a los que quiere fuera del equipo lo antes posible. En este sentido, el técnico blaugrana le ha dejado más que claro, a Ter Stegen, que no hace falta ni que se presente al primer entrenamiento de pretemporada pues, por muy bien que lo haga, su actitud durante la pasada temporada lo ha llevado a decidir que no debe formar parte del equipo para la próxima temporada, ya que sus porteros van a ser Joan García y Szcesny. Una decisión que está más que tomada y que no se plantea cambiar en ningún momento de la temporada.

De este modo, lo mejor para el interés de todos, es que Ter Stegen haga las maletas y deje el Barça de forma definitiva. Algo que, según Hansi Flick, debería hacer por el bien de todos. Pues, ni él va a disfrutar de los minutos que considera que se merece alguien de su nivel, ni va a generar un ambiente óptimo en el vestuario, donde, hasta ahora, ha reinado la armonía y el sentimiento de ser como una familia.

Flick le pide un movimiento a Laporta

Sin embargo, quien no parece tan abierto a moverse, es Ter Stegen. El alemán tiene el orgullo herido y quiere demostrar al mundo que sigue siendo uno de los mejores porteros del planeta. Por lo que estaría decidido a seguir en el Barça para recuperar su mejor nivel y echar de la portería a un Joan García que ya sabe que si se queda Ter Stegen va a tener un ambiente muy complicado a su alrededor, con la figura del alemán, que nunca ha destacado por ser un buen suplente. Ya pasó en Alemania y cuando compartía portería con Claudio Bravo.

Es por este motivo que, por el bien del ambiente en el vestuario, Hansi Flick ya le ha pedido a Joan Laporta que mueva ficha y se siente a hablar con Ter Stegen. Y es que el técnico blaugrana no quiere ver al portero ni en el primer día de pretemporada. Algo que parece que va a ser inevitable.

Así pues, en Can Barça deben comenzar a moverse con celeridad para dar salida a un Ter Stegen que puede acabarse convirtiendo en un grave problema para la convivencia dentro del vestuario culé.