Hansi Flick le pide mucho más, fue de lo peor en el Clásico

El FC Barcelona continúa hundido en la autocrítica tras el desastroso Clásico, y uno de los jugadores más señalados por Hansi Flick es Pau Cubarsí. El técnico alemán está muy decepcionado con el rendimiento del joven central, al que considera muy por debajo del nivel que exige un partido de máxima exigencia. La paciencia se agota, y si no reacciona pronto, su sitio en el once podría estar en peligro.

Cubarsí, sin respuesta y superado en todo momento

El Clásico dejó en evidencia a Cubarsí, completamente superado por los delanteros del Real Madrid. Le faltó contundencia, lectura táctica y dureza física en los duelos. Fue incapaz de imponerse en los balones divididos, llegó tarde a las coberturas y no aportó soluciones ni en defensa ni en salida de balón. Su fragilidad fue un problema constante, y su rendimiento resultó muy deficiente para el nivel que exige el Barça.

Desde hace semanas, Hansi Flick observa con preocupación que el joven central no termina de asentarse. Le falta jerarquía, carácter y agresividad, tres elementos imprescindibles para ser titular en el eje de la defensa. Y aunque durante meses se excusó su bajo rendimiento por no jugar en su perfil natural, esa justificación ya no convence a nadie dentro del vestuario ni del cuerpo técnico.

Flick pierde la paciencia con Cubarsí

El entrenador alemán, que en un inicio apostó firmemente por Cubarsí, ahora le exige mucho más. Considera que su evolución se ha estancado y que su falta de solidez compromete al resto de la defensa. Si no muestra una mejora inmediata, Flick no dudará en dejarlo fuera del equipo titular. En el club se insiste en que la competencia será máxima y que nadie tendrá garantizado el puesto.

Así pues, el mensaje de Hansi Flick es claro: se acabaron las excusas. Pau Cubarsí debe responder en el campo, demostrar que puede estar a la altura y recuperar la confianza perdida. Su actuación en el Clásico fue de lo peor del equipo, y si no reacciona pronto, su papel en el Barça podría quedar relegado al banquillo.