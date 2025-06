Hansi Flick le pone una condición al fichaje de Nico Williams, si no cumple, se irá en un año

En el Barça ya dan por hecho que el fichaje de Nico Williams va a ser una realidad en unos pocos días. Salvo que las cosas cambien de una forma radical, el extremo izquierdo del Athletic de Bilbao pasará a formar parte de la plantilla del primer equipo del FC Barcelona. Una operación tremendamente ilusionante, pero que no solamente deja sensaciones positivas en el entorno culé. Pues, mientras que a nivel futbolístico nadie duda del talento que posee Nico, sí que hay alguna que otra duda respecto de si es una buena idea que comparta tanto tiempo con Lamine Yamal.

La realidad es que en can Barça llevan mucho tiempo preocupados por el entorno de su gran estrella. No gusta ni su padre, ni su grupo de amigos. Consideran que no son personas de calidad para asesorar a un Lamine que necesita mucha más estabilidad en su día a día. Es por este motivo que hasta Hansi Flick ha puesto condiciones muy claras a la llegada de Nico Williams.

Flick no quiere distracciones a mitad de temporada

Lamine es un chico que se lleva bien con todo el mundo. El un joven sonriente y agradable con el que es facil entablar una amistad. Sin embargo, la relación que tiene con Nico es muy especial. Son como dos niños que comparten clase y que se lo pasan muy bien juntos. Sin embargo, que estén tanto tiempo juntos es algo que no acaba de convencer a Hansi Flick, que lo último que quiere es que Lamine y Nico estén más centrados en sus bailes de Tik Tok que en el fútbol.

Es por este motivo que ha pedido que se le comunique al menor de los hermanos Williams, que si llegada al Barça va a estar siempre supeditada a su labor como amigo de Lamine Yamal. Es decir, que no va a permitir que Nico lleve al crack blaugrana por el mal camino. Y si detecta que lo hace, la decisión va a ser muy dura.

En el caso de que en el Barça consideren que Nico Williams resta más de lo que suma en cuanto a su amistad con Lamine Yamal, ya le han avisado de que va a salir traspasado de forma inmediata. Pues en el Barcelona no quieren que su joven estrella vaya por el mal camino.