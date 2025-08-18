Hansi Flick lo aparta del equipo, de ser intocable en el Barça de Xavi a ser un descarte

El debut liguero del Barça sirvió para que Hansi Flick comenzara a ver la luz en lo que respecta a la posición de centrales. La salida de Íñigo Martínez abría una especie de cásting para ver quién iba a ser el elegido para acompañar a Pau Cubarsí en el eje de la zaga. Un rol que levantaba serias dudas por culpa de las limitaciones de Araujo a la hora de salir con el balón jugado y con Christensen por su poca continuidad a lo largo del último año. Además, Eric apunta a ser el lateral diestro del equipo, junto a Koundé, lo que deja pocas alternativas a Flick.

Sin embargo, en Son Moix, Ronald Araujo evidenció que está más que preparado para ser una pieza más que importante en el conjunto de Hansi Flick. El uruguayo se erigió como un muro por el que ninguno de los jugadores del Mallorca pudo pasar. Y es que, a pesar de sus evidentes carencias a la hora de realizar buenos desplazamientos en largo, Araujo fue capaz de entender sus posibilidades y no representó un hándicap para su equipo. Grandes noticias para Flick, que ha recuperado a Araujo para la causa.

Christensen sale muy tocado de Mallorca

Por lo contrario, el que ha quedado muy tocado es Andreas Christensen. El danés venía de ser una pieza intocable en el Barça de Xavi. Sin embargo, después de un año en blanco por culpa de las lesiones, Flick no tiene apenas confianza en él. Lo ve débil a nivel físico y no está adaptado a la forma de jugar del equipo. Lo que levanta serias dudas e invita a pensar que es un descarte más.

Y es que con Eric como alternativa y con Cubarsí y Araujo asentados como la pareja de centrales titular, todo lleva a la conclusión de que Christensen tiene las horas contadas en el Barça. Y es que los minutos le van a llegar en cuentagotas.

Así pues, Hansi Flick ya tiene claro cuáles van a ser sus centrales titulares para esta temporada. Ya que, en ausencia de Íñigo Martínez, va a ser Ronald Araujo el encargado de asumir un papel mucho más importante en la plantilla del Barcelona.